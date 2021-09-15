iPhone 13'te hangi yeni özellikler bulunuyor?

Apple'ın gelenekselleşen lansman etkinliği ile iPhone telefonlarının yeni sürümlerini tanıttı. Tanıtımı yapılan iPhone 13'te, gelişmiş video kameralarda olduğu gibi alan derinliği özelliği bulunacak.

Sinematik çekim özelliği ile örmeğin kareye biri girdiğinde odak noktası bu kişi olabilecek ve odakta olmayan arka plan daha flu bir hal alacak.

Sunumu yapan Apple CEO'su Tim Cook, odak noktası efektini videonun çekimi sonrasında uygulanabilen tek telefonun iPhone 13 olduğunu söyledi.

Ancak yeni iPhone'un tanıtılması sonrası, bu efekt dışında, yeniliklerden çok güncellemeler olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

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BBC'nin Amerika'daki teknoloji muhabiri James Clayton, Apple'ın ses getiren değişimlerle bilindiği zamanların geride kaldığı yorumunu yaptı.

iPhone 13'te hangi özelllikler bulunuyor?

Daha hızlı olan A15 çip işlemcisi olan yeni iPhone'un, daha parlak bir ekranı olduğu ve pil ömrünün de 2.5 saat daha artırıldığı belirtiliyor.

Yeni telefonun kozmetik özellikleri arasında ise renk alternatifleri öne çıkıyor. iPhone 13, pembe, mavi ve "geceyarısı yıldız ışığı" renklerinde de olacak.

Yeni telefonun kapasitesi de en yüksek 500GB olarak belirlendi. En düşük de artık 64GB yerine 128GB olacak.

Apple, yeni telefonun çevreci özellikler taşıdığını da özellikle vurguladı. Cihazın anten hattının plastik su şişelerinden dönüştürüldüğü kaydedildi.

Yeni seri, iPhone 13 mini, 13 Pro ve Pro Max olarak ayrı ayrı satışa sunulacak.

İleri video çekim özellikleri bulunan 13 Pro Max telefonunun 1TB' kapasiteli cihazının Apple Türkiye'deki satış fiyatı 22 bin 999 Türk Lirası olarak belirlendi. Aynı cihazın İngiltere satış fiyatı ise yaklaşık 16 bin 900 TL'ye karşılık geliyor.

BBC'nin Amerika'daki teknoloji muhabiri James Clayton'un değerlendirmesi:

Apple'ın yeni buluşlar ortaya koymak gibi bir ünü var. Ama bu tanıtımı göz önüne alırsak, bu ün geride kalmış.

Dikkat çekici manada yeni bir şey ortaya konulmadı. iPhone, Apple Watch ve iPad'deki güncellemeler, riskten kaçıldığı hissini veriyor.

Her ne kadar kamera ile ilgili olan sunum ilgi çekici olsa da, örneğin uydu kapasitesi gibi yenilikler dedikoduda kaldı.

Tim Cook, iPhone 12'nin hemen hemen aynı görünümünde olan iPhone 13'ten bahsederken, "Bunlar bir dizi mükemmel duyuru değil mi?" İfadesini kullandı.

Bazıları iPhone'un, 13'ün kimilerince uğursuz olmasından da kaynaklanarak, artık numaralandırılmayabileceğini ortaya atıyordu. Ama böyle bir radikal adım gelmedi.

Her şeye karşın Apple, her zaman olduğu gibi bu cihazlardan yığınla satacak.

Ama öncesindeki müthiş pazarlamaya bakarsak, bu oldukça sönük bir tanıtımdı. Özellikle de kendisini yeniliklerle tanımlayan bir şirket için.