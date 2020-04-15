iPhone 12'nin fiyatına ilişkin ilk tahminler

Geçtiğimiz sonbaharda iPhone 11 serisini piyasaya süren Apple, yeni nesil iPhone 12 serisi için çalışmalarına başlamış durumda. iPhone 12 serisinin en düşük modelinin, ülkemizde 9 bin TL'ye satılacağı belirtiliyor.

Webtekno'nun haberine göre; bazı kaynaklar, Apple’ın yeni nesil akıllı telefonlarında iPhone 5’lerdekine benzer daha köşeli ve keskin hatlara sahip bir tasarım tercih edebileceğini söylüyor. Şimdiye dek yayınlanan konsept tasarımlar da bu iddiaları doğruluyor.



Apple, yeni nesil telefonlarında da yüksek fiyatlarla kullanıcıların canını sıkacak gibi görünüyor. Bu noktada zaten yüksek olan fiyatlara bir de 5G teknolojisinin eklenmesi, genel anlamdaki fiyatları 150 dolara kadar artırabilir.

Modellere göre değişmek kaydıyla 699 dolar ile bin 99 dolar arasında değişen fiyatların olacağı konuşuluyor.



Bu kapsamda Türkiye'deki vergiler de devreye girince, iPhone 12'nin en düşük model için 9 bin TL, tepe modeli içinse 15 bin TL seviyesinde olması bekleniyor.