iPhone 12'nin en pahalı olduğu ülke belli oldu

ABD fiyatı 729 dolar olarak belirlenen 2020 model en ucuz iPhone olan 64 GB’lık iPhone 12 mini’nin Brezilya’daki fiyatı 1.268 dolar olarak açıklandı. Ayrıca yine ABD fiyatı 1.399 dolar olan "2020 model en pahalı iPhone" 512 GB’lık iPhone 12 Pro Max’in Brezilya’daki fiyatı 2.535 dolar seviyesinde.

Webtekno'nun haberine göre Brezilya, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max’in fiyatının açıklandığı tüm ülkeler arasında bu cihazların en pahalı olduğu ülke konumunda.

Apple’ın şu ana kadarki en büyük akıllı telefonu olan iPhone 12 Pro Max ile çentikli ekrana sahip en küçük iPhone olan iPhone 12 mini geçen hafta belirli ülkelerde ön siparişe açıldı. Apple, 2020 model iPhone’larını 20 Kasım itibarıyla daha fazla ülkede satışa sunacağını açıkladı.

Bazı ülkelerdeki iPhone 12 mini (64 GB) fiyatı:

Brezilya - 1.268 dolar

İtalya - 996 dolar

Portekiz - 984 dolar

Meksika - 967 dolar

Fransa - 961 dolar

Hindistan - 944 dolar

Japonya - 795 dolar

Hong Kong - 774 dolar

ABD - 729 dolar

Bazı ülkelerdeki iPhone 12 Pro Max (512 GB) fiyatı:

Brezilya - 2.535 dolar

İtalya - 2.159 dolar

Portekiz - 1.946 dolar

Meksika - 1.934 dolar

Fransa - 1.911 dolar

Hindistan - 1.851 dolar

Japonya - 1.602 dolar

Hong Kong - 1.523 dolar

ABD - 1.399 dolar