'I love Balıkesir' yazısındaki 'I' harfi tepkiler üzerine kaldırıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Gar Meydanı'na koyduğu 'I love Balıkesir' yazısını tepkiler üzerine değiştirdi. Love kelimesinin yerine kalp işareti bulunan yazıdaki İngilizce "ben" anlamına gelen 'I' kelimesi kaldırıldı, yazıda sadece kalp işareti ve Balıkesir yazısı kaldı.

Coşkun Yaman’ın DHA’da yer alan haberine göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, üçüncü icraatta da geri adım attı.

Önce Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' yazılı levhaları kaldıran büyük tepkiler sonrası aynı yazıyı bu kez Türkiye haritası üzerinde Alihikmetpaşa Meydanı'na asan belediye yönetimi, aynı caddede taklara asılan ancak bayrak kanununa uymayan Türk bayraklarını tepkiler üzerine değiştirip, yenilemek zorunda kaldı.

Belediye bu kez Milli Kuvvetler Caddesi'nin hemen yanı başında bulunan Gar Meydanı'na koyduğu 'I Love Balıkesir' levhası da tepkiler üzerine değiştirdi.

MHP Balıkesir İl Kadınlar Kolu Başkanı Semra Şık'ın "Bu yarı Türkçe, yarı İngilizce deyim yerindeyse, tarzanca bir yazı olmuş. Türkçenin suyu mu çıktı da, Balıkesir'in en merkezi meydanına İngilizce yazı konuluyor. Türkçe olmasın da İngilizce, Osmanlıca, Rumca, Ermenice hepsi olur. Ama Türkçe olmaz. Çünkü bunlar Türk'e düşmanlar, yoksa bunun başka izahı yoktur" diye eleştirdi.

Belediye Kent Estetiği Daire Başkanlığı, MHP'li Şık'ın eleştirileri sonrası bu kez 'Ben' anlamına gelen 'I' harfini kaldırdı. Meydanda sadece kalp işareti ile Balıkesir yazısı kaldı