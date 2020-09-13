"I Kiss You" cümlesiyle meşhur olan İnternet Mahir: En büyük hayalim Mahir Vakfı kurmak

İzmir'de yaşayan 'I Kiss You' (Öperim Seni) cümlesiyle internette meşhur olan ve birçok ülkede geniş hayran kitlelerine ulaşan 'İnternet Mahir' lakaplı Mahir Çağrı, sosyal medyadan uzak durduğunu belirterek, yardıma ihtiyacı olanlar için Mahir Vakfı kurmayı hedeflediğini söyledi.

Mahir Çağrı, namıdiğer 'İnternet Mahir', 1999 yılında açtığı kişisel web sitesiyle tüm dünyada tanınan bir isim haline geldi. Mahir'in günlük yaşamından fotoğraflarını paylaştığı 'www.ikissyou.org sayesinde birkaç saat içinde tam 800 bin kişi onunla iletişime geçti.

İkissyou.org, 1 günde çektiği 50 bin ziyaretçiyle Guiness Rekorlar Kitabı'na girmişti

İkissyou.org, 1 günde çektiği 50 bin ziyaretçiyle Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Mahir ayrıca, 2000 yılında Forbes dergisi tarafından en ünlü 100 isim listesinde yer buldu.

2000 yılında Forbes dergisinin en ünlü 100 isim listesinde yer almıştı

Guiness kayıtlarına göre Mahir'in sitesini 1999 Kasım-2000 Nisan arasında 3 milyon 173 bin 973 kişi ziyaret etti. Ayrıca Yahoo'nun 10'uncu yıl dönümü için belirlediği 'internetin akıllarda yer etmiş en önemli 100 olayı' içinde de, Mahir'in sitesi 3'üncü sırada yer aldı.

İzmir'de yaşadığı lüksten uzak ve sakin hayatıyla dikkat çeken Mahir, kendini geniş kitlelere taşıyabilecek projelere açık olduğunu ancak sosyal medya kullanmaktan uzak durduğunu dile getirdi. İzmirliler ise 'internet Mahir'in Türkiye'yi dünyaya tanıtmasında büyük katkısı olduğunu belirterek, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.

"Şimdi fenomen olmak için yapılanları çok doğru bulmuyorum"

İnternet denildiğinde mutlaka 'İnternet Mahir' adının geçtiğini söyleyen Mahir Çağrı, o dönemlerde de fenomen olup para kazanma amacında olmadığını belirterek, "O yıllarda hem dünyada hem Türkiye'de internetin yeni yeni geliştiği zamanlardı. Site kurmaya karar verdik. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımla konuştum site kurmaya karar verdim. Ondan sonra patladı. Guinness'e girdi. İlk 10 dakika içinde site kilitlendi. 800 bin kişi 1 günde giriş yaptı. Bizim kontrolümüzde olmadı. Doğal bir şeydi. Para kazanıp fenomen olayım diye değildi. Güzel ve doğru bir siteydi sadece kendimi tanıtmıştım. Basit bir siteydi ve tarihe geçti. Yahoo; internet tarihinin en büyük olaylarını seçti. İlk 3'e girdim. Olay o kadar büyüdü ki internet denilince benim adım mutlaka geçti. Dünyanın en çekici 50 insanı arasına kullanılan oylarla girdim. Benim seçildiğim şeylere dünyada hiçbir Türk girmemiş. Dünyanın en tanınan ilk 100 insanının arasına girdim. Başka hiçbir Türk bu sıralamaya giremedi. Bunları ben yapmadım kendiliğinden gelişti. Şimdi dünyanın her yerinden ünlü, ünsüz çok sayıda arkadaşım var. İnternetle de şu an fazla ilgilenmiyorum. Şimdi fenomen olmak için yapılanları çok fazla doğru bulmuyorum. Kendi hayatıma daha çok zaman ayırıyorum" dedi.

"İnsanlar için güzel şeyler yapmak istiyorum"

Yardıma ihtiyacı olanlara destek olmayı sevdiğini ve bu nedenle en büyük hayalinin tüm dünyada zor şartlar altında yaşayanlara ulaşmak olduğunu ifade eden Mahir Çağrı, Mahir Vakfı kurmak istediğini dile getirdi.

"Müzik ve beden eğitimi öğretmeniyim, özel dersler de veriyorum"

İnterneti yoğun kullanmak istemediğini belirten Çağrı, "Mahir Vakfı kurmak istiyorum. En büyük hayalim bu. Dünyada aç ve yetim çocukları, engellilere ulaşmak destek olmak istiyorum. Eğer vakıf kurabilirsem benden sonra da destek devam etmiş olacak. Ünlü bir sosyal platformun sahibi benim hayranım o ve onun gibi ünlü isimlerin destek olmasını sağlayabilirim. Bir film teklifi almıştım, senaryosu hazırlanıyor. Belki uzun soluklu bir televizyon programı olabilir ama interneti yaşamımda çok yoğun kullanmayacağım. İnsanlar için güzel şeyler yapmak istiyorum. Önemli olan benim bu hayatı dolu dolu yaşamam. Milyonlarca dolarınız olsa başkalarıyla paylaşmazsanız ve bu hayatı yaşamaya vakit bulamazsanız bir anlamı yok. Şu anda ihtiyaçlarını karşıladığım bir aile var. Savaştan kaçmak zorunda kalmışlar kimseleri kalmadığı için zor durumdalar. Kuracağım vakıfla sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada desteğe ihtiyacı olan ailelere ulaşmak istiyorum. Müzik ve beden eğitimi öğretmeniyim, özel dersler de veriyorum" diye konuştu.

"Şu an çıksaydım milyon dolarlar kazanırdım"

Popüler olduğu dönemde para kazandığını ancak süreci doğru yürütemediğini söyleyen Mahir Çağrı, "Ben bu dönemde çıksaydım milyar dolarlar kazanırdım. Şu an dünyada olan fenomenlerden hangisi Guinness giriyor? O zamanlar da çok para kazanabilirdim ama ben bu durumu kullanamadım. Dünyada bir ilk olarak tanınıyorum ama bir ekibim yoktu. Para da kazandım. Şu an yaşantımda bir para ihtiyacım yok" dedi.

"Aşırı param olsa da lüks yaşamam, insanlara yardım ederim"

Sakin ve mütevazi bir hayatı tercih ettiğini dile getiren Mahir Çağrı, şunları kaydetti:

"Beni çok lüks yerlerde göremezsiniz. Aşırı param da olsa gitmem. Bana dünyada 'Sevgi büyük elçisi' dendi. Bunu halk verdi. Türkleri ve Müslümanları sevmeyen ülkelerde bile beni sevenler, dostlarım var. Ben sosyal medyada vaktimi harcamak yerine masa tenisi oynuyorum, yüzmeye gidiyorum, ülkeleri geziyorum, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşıyorum, hayvanlarla ilgileniyorum. Bu yaptıklarımı paylaşınca şov ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Bunları paylaşırım ama dünyaya yansıtabileceğim, faydası olabilecek bir televizyon programıyla olur. Lüks özentilerden hep kaçtım. Afrika'ya gittim. Çöpte çöp bulup yiyemiyorlar. Bunları gören bir insan lüks harcama yapamaz. Aklıma orası geliyor. Parayı gereksiz harcamam. Daha fazla kazanırsam da bu türden harcamalar yapmayı tercih ederim."

"İnternet Mahir, marka olmuş bir isim"

Vatandaşlardan Yaşar Güler (61), 'İnternet Mahir'in Türkiye'yi dünyaya tanıtımında büyük katkısı olduğunu belirterek, "Ben ilk kez internetten popüler olunabildiğini o yıllarda internet Mahir'de duydum. Daha sonra başarılı bir şekilde ilerleyişini sosyal medyadan ve televizyonlardan gördüm. Teknoloji ve interneti kullanarak bir Türk'ün ismini dünyaya tanıtması güzel bir şey. Dış dünyaya ilme, bilime, teknolojiye ilgimiz olduğunu gösterdi" dedi.

İbrahim Sarıkaya (62) ise, "Marka olmuş bir isim. Türkiye'de marka olmuş isimlerin sayısı çok az. Marka olan firma da az. Türkiye'yi bir şekilde dünyaya tanıttı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.