Hz.İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü

T24-

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine, Türkiyeli Rumlar ve Türklerin yanı sıra özellikle Yunanistan’dan gelen Ortodokslar ile çeşitli zamanda Türkiye’yi terk etmiş Rumlar büyük ilgi gösterdi.Yunan kanalı ERT'nin canlı olarak yayınladığı ayin,Fener iskelesinde devam etti.İskeleye kurulan platform üzerinde yapılan duaların ardından, kutsal sayılan haç,Patrik tarafından Haliç'e atıldı.Haçı sudan birincilikle çıkartan Panayotis Kuzinosadlı gence, altın bir haç hediye edildi.Fota ayini, her sene 6 Ocak'ta Fener, Büyükada, Yeşilköy, Kuzguncuk ve Çengelköy sahillerinde gerçekleştiriliyor. Hz. İsa’nın vaftizinin temsili olan bu ayinde aynı zamanda İstanbul sularının kutsandığına da inanılıyor.