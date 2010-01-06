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Yaşam

Hz.İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü

Hz.İsa'nın Ürdün nehrinde vaftiz edilişinin yıldönümü olması nedeniyle İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nde anma töreni gerçekleştirildi.

06 Ocak 2010 02:00

T24- Hrıstiyanlık inancında Hz.İsa'nın,  Vaftizci Yahya tarafından Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişinin yıl dönümü olması nedeniyle bu gün Fener'deki ,İstanbul Rum Patrikhanesi'nde 'Fota' adlı anma töreni gerçekleştirildi.

Haberve fotoğraflar: Behlül Çetinkaya/MİHA




İstanbul Rum Patriği Bartholomeos’un  yönettiği ayine, Türkiyeli Rumlar ve Türklerin yanı sıra özellikle Yunanistan’dan gelen Ortodokslar ile çeşitli zamanda Türkiye’yi terk etmiş Rumlar büyük ilgi gösterdi.Yunan kanalı ERT'nin canlı olarak yayınladığı ayin,Fener iskelesinde devam etti.İskeleye kurulan platform üzerinde yapılan duaların ardından, kutsal sayılan haç,Patrik tarafından Haliç'e atıldı.Haçı sudan birincilikle çıkartan Panayotis Kuzinosadlı gence, altın bir  haç hediye edildi.





Fota ayini, her sene 6 Ocak'ta Fener, Büyükada, Yeşilköy, Kuzguncuk ve Çengelköy sahillerinde gerçekleştiriliyor. Hz. İsa’nın vaftizinin temsili olan bu ayinde aynı zamanda İstanbul sularının kutsandığına da inanılıyor.



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