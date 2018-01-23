T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Hz. Nuh oğlunu cepten aradı" diyen akademisyen: Bıraksalardı kendimi ispat edebilirdim

"Üniversite bana posta koymadı da..."

23 Ocak 2018 11:31

Nuh Tufanı esnasında Hz. Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonuyla görüştüğünü ileri süren İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek, "Üniversite de bize posta koydu demeyeyim de ‘Hocam bu işleri şimdi konuşma’ dedi. ‘Biraz ortalık soğusun ondan sonra devam edersin’ dediler" diye konuştu. "Bıraksalardı kendimi ispat edebilirdim"  diyen Örnek, "Ciddi destekler alıyorum. Hatta kitabımın yabancı dile çevrilmesi de isteniyor" dedi. 

Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü söylemesiyle gündeme gelen İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihan Yavuz Örnek yeni açıklamalar yaptı. “Programda beni sinirlendirdiler. Tuzağa mı düştüm anlamadım. Bu olayı uygun bir lisan ile söylemem lazımdı. Pat diye cep telefonu dedim millet havaya kalktı. Beni bıraksalardı kendimi ispat edebilirdim” diyen Örnek "Ortaylı'yı ikna ederim" dedi.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, televizyon programına çıktığı için pişman olduğunu kaydeden Örnek, “Ben bilim insanıyım. Desem ki; ‘Tahtadan bir gemiye hayvanları bindirmişler’ yüzüme tükürürler. Ben doğruları söyledim ama o programa çıktığıma pişman oldum. Ciddi destekler alıyorum. Hatta kitabımın yabancı dile çevrilmesi de isteniyor” diye konuştu.

"Benimle yüz yüze konuşsa Ortaylı'yı ikna ederdim"

Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı’nın “Başka iş yapsın” sözünü de değerlendiren Örnek, şöyle devam etti: “Pat diye cep telefonu deyince pot kırmış oldum. Eleştirenlere de üzüldüm, kızdım. İlber Ortaylı’ya değil ama sosyal medyada küfredenlere kızdım. Beni destekleseydi (İlber Ortaylı) karizması çizilirdi. O gerekeni yaptı. Benimle yüz yüze konuşsa kendisini ikna ederdim.”

”İnsanlar karşı tarafı dinlemeden yorum yapıyor. Bana belgelerimi söyletmediler. Üniversite de bize posta koydu demeyeyim de ‘Hocam bu işleri şimdi konuşma’ dedi. ‘Biraz ortalık soğusun ondan sonra devam edersin’ dediler.”

ETİKETLER

nuhnuhun gemisiaradıakademisyeniddiaüniversitetepkiyavuz örnek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24