"Hz. Nuh oğlunu cepten aradı" diyen akademisyen: Bıraksalardı kendimi ispat edebilirdim

Nuh Tufanı esnasında Hz. Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonuyla görüştüğünü ileri süren İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek, "Üniversite de bize posta koydu demeyeyim de ‘Hocam bu işleri şimdi konuşma’ dedi. ‘Biraz ortalık soğusun ondan sonra devam edersin’ dediler" diye konuştu. "Bıraksalardı kendimi ispat edebilirdim" diyen Örnek, "Ciddi destekler alıyorum. Hatta kitabımın yabancı dile çevrilmesi de isteniyor" dedi.

Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü söylemesiyle gündeme gelen İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihan Yavuz Örnek yeni açıklamalar yaptı. “Programda beni sinirlendirdiler. Tuzağa mı düştüm anlamadım. Bu olayı uygun bir lisan ile söylemem lazımdı. Pat diye cep telefonu dedim millet havaya kalktı. Beni bıraksalardı kendimi ispat edebilirdim” diyen Örnek "Ortaylı'yı ikna ederim" dedi.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, televizyon programına çıktığı için pişman olduğunu kaydeden Örnek, “Ben bilim insanıyım. Desem ki; ‘Tahtadan bir gemiye hayvanları bindirmişler’ yüzüme tükürürler. Ben doğruları söyledim ama o programa çıktığıma pişman oldum. Ciddi destekler alıyorum. Hatta kitabımın yabancı dile çevrilmesi de isteniyor” diye konuştu.

"Benimle yüz yüze konuşsa Ortaylı'yı ikna ederdim"

Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı’nın “Başka iş yapsın” sözünü de değerlendiren Örnek, şöyle devam etti: “Pat diye cep telefonu deyince pot kırmış oldum. Eleştirenlere de üzüldüm, kızdım. İlber Ortaylı’ya değil ama sosyal medyada küfredenlere kızdım. Beni destekleseydi (İlber Ortaylı) karizması çizilirdi. O gerekeni yaptı. Benimle yüz yüze konuşsa kendisini ikna ederdim.”

”İnsanlar karşı tarafı dinlemeden yorum yapıyor. Bana belgelerimi söyletmediler. Üniversite de bize posta koydu demeyeyim de ‘Hocam bu işleri şimdi konuşma’ dedi. ‘Biraz ortalık soğusun ondan sonra devam edersin’ dediler.”