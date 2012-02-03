'Hz. Muhammed'in saç telini bağışladı'



T24 - 'Türkiye'nin Çeçenistan’a Hz. Muhammed’in üç saç telini bağışladığı' iddia edildi. İstanbul Müftülüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sakal-ı Şerif'lerden birinin, Çeçenistan'dan gelen talep üzerine bir görevliyle birlikte bir haftalığına Grozni şehrinde bulunan Kadirov Camisi'ne gönderildiği belirtildi.

Rus haber ajansı Ria Novosti, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çeçenistan’a Hz. Muhammed’in üç saç telini bağışladığını bildirdi.



Haberde, kutsal hatıranın perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece İstanbul’dan Grozni şehrine getirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:



“Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramzan Kadirov’un başkanlığındaki binlerce Müslüman değerli hediyeyi havalimanında ve başkentin ayazlı sokaklarında karşılıyordu. Cumhuriyetin ana camisinde mukaddes şeyin getirilmesi münasebetiyle dini tören yapıldı.”





İstanbul Müftülüğü'nden açıklama



Haberler üzerine İstanbul Müftülüğü'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.



Müftülük, İstanbul'un muhtelif camilerinde sergilenen Sakal-ı Şerif'lerden birinin, Çeçenistan'dan gelen talep üzerine, bir görevliyle birlikte bir haftalığına Grozni şehrinde bulunan Kadirov Camisi'ne gönderildiği belirtildi.



"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hz. Muhammed'in 3 saç telini Çeçenistan'a bağışladığı" iddiası, Başbakanlığa yakın kaynaklarca doğrulanmadı.



İstanbul Müftülüğü tarafından kentin muhtelif camilerinde sergilenen Sakal-ı Şerif'lerden birinin, Çeçenistan'dan gelen talep üzerine, bir görevliyle birlikte bir haftalığına Grozni şehrindeki Kadirov Camisi'ne gönderildiği, kutsal emanetin bir hafta sonra tekrar Türkiye'ye getirileceği bildirildi.





