Hz. Muhammed'in mezarı yıkılıp bilinmeyen bir yere mi taşınacak?

Independent gazetesi, Hz. Muhammed'in Medine'deki Mescid-i Nebevi'de bulunan mezarının kimsenin bilmediği bir yere gömülmesi için bir plan olduğunu iddia etti. Henüz onaylanmayan planın mezhep çatışması çıkarabileceği iddia ediliyor.

Hz. Muhammed’in kemiklerinin bilinmeyen bir yere taşınacağını iddia eden Independent gazetesi, haberi Suudi bir akademisyenin 61 sayfalık belgesine dayandırdı. Gazeteye konuşan İslamî Mirası Araştırma Vakfı’ndan Dr. Alawi, meslektaşı Dr. Ali bin Abdülaziz el-Şebal’in hazırladığı Mescid-i Nebevi planının bulunduğu kitapçığın, incelenmek üzere Başkanlık Komitesi’ne gönderildiğini belirtti.



Abdülaziz el-Şebal’in planına göre Müslümanlar için, Mekke'deki Mescid-i Haram'dan sonra en kutsal mekan olarak kabul edilen Mescid-i Nebevi’de bulunan Hz Muhammed’in kemikleri, Bâki Mezarlığı’na taşınacak. Mezarın bulunduğu yer gizli kalacak.

Dünyanın gözü Irak ve Suriye'deyken

Dr. Alawi, “İnsanlar, Hz. Muhammed’in ailesinin yaşadığı odaları ziyaret ediyorlar ve mezar odasına girip dua ediyorlar. Şimdi, hacıların mezara gitmesini engellemek istiyorlar, çünkü bunun şirk koşmak ya da putperestlik olduğuna inanıyorlar. İnsanların Hz. Muhammed’in mezarına gitmesini engellemek için de tek yol, Peygamber’in mezarını Mescid-i Nebevi’den çıkarıp mezarlığa götürmek. Ancak buna Şiiler tepki gösterecektir” dedi. Dr. Alawi, “Hz. Muhammed’in mezarının yeri bilinmeyecek. Peygamber’in mezarının çevresindeki her şey hali hazırda yıkıldı ve çevresi buldozerlerle dolu . Her şeyi yıktıktan sonra camiye doğru hareket etmeye başlayabilirler. Bu, dünyanın gözü Irak ve Suriye’deyken yapılabilir. Eminim ki bu belgenin ortaya çıkmasıyla Müslümanlar şok olacak ve plan büyük bir öfke uyandıracak” diye konuştu.



Vahabi geleneklerine göre, Hac’da ölenler mezar taşı olmadan kutsal topraklarda gömülüyor. Şiîlere göreyse Hac sadece Kâbe'ye yapılıyor. Şiilik'te Hac bittikten sonra Medine'deki Hz. Muhammed'in ve imamların mezarları ziyaret ediliyor. Bunun dışında Necef'teki Ali Türbesi ve Kerbela'daki Hüseyin Türbesi, Meşhed'deki İmam Ali Rıza Türbesi gibi türbelere gidiliyor.



Konuyla ilgili olarak Suudi yetkililerden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.