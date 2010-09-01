Hz. Muhammed'in mektupları

T24

'İsa hakkında buyurduğun gerçektir'

DOĞU ROMA İMPARATORU HERAKLEOS’A:

NTV Tarih dergisi bu ay okuyucularının karşısına Hz. Muhammed’in dönemin Arap Yarımadası’nın Mısır ve Habeşistan’ın çağdaşı yerel egemenlerine, Irak-İran-Afganistan’da hüküm süren Sasani hükümdarı Nuşirevan’a, Doğu Roma İmparatoru Herakleos’a gönderdiği ve kendileriyle uyruklarını İslam’a davet eden mektuplarıyla çıkıyor. Usta tarihçi Necdet Sakaoğlu adı saptanamayan bir Osmanlı aydının 1710 yılında yazdığı ‘Kitab-ı İnşa mine’l-Muhtarati’l-Arifin’ adlı eserde yer alan mektuplar ve gelen yanıtların çevirisi ve incelenmesine yer veriyor. İşte bu risaleden ilk kez günümüz Türkçesine olarak çevrilen Hz. Muhammed’in 628 yılından itibaren yazdığı rivayet edilen 9 mektubu ve gelen cevaplardan çarpıcı satırlar:“Habeş padişahına yazılan mektupta Hz. Muhammed’in kendisini ve uyruğunu İslam’a davet etmesi üzerine Habeş hükümdarı Necaşi Asame, Hz. Muhammed’in peygamberliğini doğrulayıp şahadet etti. İslamiyet’in 5. yılında Müslümanlar Habeş’e hicret etmesinden 1 yıl sonra Habeş hükümdarının Amr bin Ümeyye Damri vasıtasıyla Hz. Muhammed’e gönderdiği mektubun özü şöyle: ‘Resulullah’a selam. İsa hakkında buyurduğun gerçektir. Hak nice buyurdu ise öyledir. Şerefli mektubunuzun içeriğini öğrendim. Allah’ın resulü olduğun doğrudur; gerçek elçisin. İnandım ve sana biat ettim. Amcanın oğlu Cafer’e biat ederek onun elinde Müslüman oldum.”“(Hz. Muhammed’in Doğu Roma İmparatoru Herakleos’a gönderdiği ve kendisini İslam’a davet eden mektubunda) Müslüman ol. Olduğun takdirde Allah sana iki kere sevap verir. Eğer yüz çevirirsen uyruklarının günahı senin üstündedir. Eğer uyarsan, iki kez sevap var: önce Hz. İsa’ya, sonra Resulullah’a iman getirdiğin için.”“Mısır-İskenderiye padişahı olan Mukavkıs’a imana davet için gönderdiği mektuba cevaben Mukavkıs’ın, Hz. Muhammed’e cevabı) Mektubunu okudum. Beni dine davet eylediğini öğrendim. Çıkacak tek peygamber kaldığını da biliyorum. Fakat öyle sanıyorum ki Şam diyarından (Suriye) çıkacak. Gönderdiğin kişiyi ağırladım. Sana da öyle iki cariye gönderiyorum ki onların Mısır’da saygınlık ve değerleri vardır. Bir de giysi gönderdim.”“(Bahreyn hakimi Münzir bin Sava İslam’a geçmiş ancak halkından Yahudi ve Mecusi olanların İslam’a geçmediğini belirten mektubuna cevaben Hz. Muhammed’in mektubu) Ben de kavmin hakkındaki bağışlama dileğini kabul ettim. Müslüman olanları öylece bırak. Günah işleyenleri yani İslam’a gelmeyenleri öldürmekten bağışladım; haraç versinler. İyilik yolunda oldukça seni azletmeyiz. Yahudiliği ve Mecusiliği sürdürenlere cizye (baş vergisi) buyurdum.”