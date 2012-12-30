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Dünya

Hz. Muhammed'in hayatı çizgi romanda

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Hz. Muhammed'in hayatını konu alan bir çizgi roman yayımlayacağını bildirdi

30 Aralık 2012 17:11

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Hz. Muhammed'in hayatını anlatan bir çizgi roman yayımlayacak. Çizgi roman, Çarşamba günü Fransa'da satışa çıkacak.

Hz. Muhammed'le ilgili tepkiye neden olan karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, şimdi de Hz. Muhammed'in hayatını konu alan bir çizgi roman yayımlayacağını bildirdi.

Daha önce Hz. Muhammed'in karikatürünü basarak tepki çeken dergi yetkilileri, bu sefer de çizgi romanı çizerken Müslümanlara danıştıklarını açıkladı.

Çizgi romanda en ufak bir hakaret ya da alay olmadığını kaydeden dergi yetkilileri, çizgi romanın Müslüman bir din sosyoloğunun yardımıyla hazırlandığını duyurdu.

'Hz. Muhammed karikatürü'nün bulunmayacağı belirtilen çizgi romanın Çarşamba günü Fransa'da satışa çıkacağı kaydedildi.

Charlie Hebdo, 19 Eylül'de 'Hz. Muhammed'in karikatürü'nü yayımlamış ve pek çok ülkede büyük tepkilere maruz kalmıştı.

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