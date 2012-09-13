'Filmi provakatif amaçla yaptım'

Hz. Muhammed'e hakaretler içeren ve protesto gösterilerine yol açan 'Müslümanların Masumiyeti' adlı filmin yapımcısı Sam Bacile, filmi 'provokatif bir siyasi tutum' için yaptığını itiraf etti.

Zehra Yaman'ın Andolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsrail asıllı Amerikan vatandaşı Sam Bacile, Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte, '' İslam kanserdir, Müslümanlar da yok edilmesi gereken böceklerdir. Bu film ile İslam'ın nefret içerikli bir din olduğunu göstereceğim'' ifadelerini kullandı.

''Bu film için 100 İsrailli bağışçıdan 5 milyon dolar aldım ve filmi İsrail için yaptım'' diyen Sam Bacile, ABD'nin Florida eyaletinde Kur'an-ı Kerim yakan rahip Terry Jones'dan destek aldığını söyledi.

Bacile, filmin fragmanının Temmuz başında verdiğini kaydederek, filmin Twitter'da eski aktörlerin konuyu ele almasıyla gündeme geldiğini söyledi. Bacile'in tepkilerin ardından saklandığı bildirildi.

Filmin kampanyasını Kaliforniya'da yaşayan Müslüman karşıtı tutumuyla bilinen Kıpti Moris Sadek'in yaptığı belirtiliyor.

Filmde rol alan 9 Mısırlı için tutuklama kararı

Mısır Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'de yaşayan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmin yapımında yer alan 9 Kıpti'nin ülkeye girişi halinde tutuklanacağı belirtildi.

Papaz Markos Aziz, İsmet Zelkame, Moris Sadık, Nebil Bisade, İhab Yakub, Jack Ataullah, Nahid Mütevali, İlya Basiyli ve Adil Riyad ile Amerikalı Papaz Terry Jones'un Mısır topraklarına girdikleri anda tutuklanacakları bildirildi.

Filme tepkiler büyüyor

Mısır'da, ABD'nin Kahire Büyükelçiliği çevresinde, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme tepki olarak yapılan gösterilerin daha da büyüme ihtimaline karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP), Amerika'da yaşayan Kıptiler tarafından çekilen ve Hz. Peygamber'e hakaret içeren filmin yapımcılarının yargılanması talebinde bulundu. Yaklaşık 3 bin Mısırlı dün Kahire'deki Amerikan Büyükelçiliği önünde filmin yayınlanmasına tepki olarak gösteri düzenlemişti.

Libya'da filmi protesto eden bir grup ABD'de gösterime girecek filmin Hz. Peygamber'e hakaret içerdiği gerekçesiyle, Bingazi'deki ABD Konsolosluğu'nun önünde toplanarak Amerika aleyhine sloganlar atmıştı.

Hıristiyan aktivistlerden gösteriye destek

Mısır'daki Kıpti Hıristiyan aktivistler de Kahire'deki Amerikan Büyükelçiliği önünde düzenlenecek gösteriye katılacaklarını açıkladı. Gösteriye İnsan Hakları ve Kalkınma Birliği Merkezi Basın Sözcüsü Victor Necib, Nur Partisi, Selefi Davet Hareketi ve diğer partiler de katılacak.

Filmin amacı Müslümanları kızdırmak

Amerika'daki Ortadoğu Özgürlükler Forumu Direktörü Mecdi Halil, ''Bu filmi Kıptiler değil Amerikalılar çekti. Ayrıca Moris Sadık bu filmle Müslümanları kızdırmaya çalışıyor'' dedi.

Evangelist Kilisesi Papazı Rafet Fikri, yaptığı açıklamada ''Kilisemiz 'bir grup cahilin' Hristiyan inancıyla bağdaşmayan utanç verici fiillerini kınamaktadır'' ifadelerini kullandı.

Mısır'daki Kıpti Ortodoks Kilisesi, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmle ilgilerinin bulunmadığını, söz konusu filmin Müslümanlar ve Hristiyanların arasına fitne sokmak amacıyla çekildiğini bildirdi.

Kıpti Ortodoks Kilisesi Patrik Yardımcısı Anba Bahumiyus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kıpti kilisesi, Müslümanların kutsalllarına asla dil uzatmaz, aksine saygı duyar. Hiçbir dinde diğer dini kötüleme söz konusu olamaz. Bu durumdan üzüntü duyuyoruz'' dedi.

Mursi'den talimat

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Mısır'ın Washington Büyükelçiliği'ne Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmin yapımcıları hakkında hukuki işlem başlatılması yönünde talimat verdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Yasir Ali düzenlediği basın toplantısında, ''Mısır Cumhurbaşkanlığı, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yapılan bu çirkin saldırıyı ve yapımcılarını şiddetle kınıyor ''dedi.