‘Hz. Muhammed, ilk Erdoğan’la savaşırdı’

DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, bugün Müslümanlık siyaseti yapanların zalim olduklarını öne sürerek, “Başbakan Erdoğan o çağda yaşıyor olsaydı, Hz. Muhammed'in ilk savaştığı kişi olurdu” dedi.



Seçim gezi ve mitinglerini sürdüren DTP Genel Başkan yardımcısı Emine Ayna, dün akşam saatlerinde Şırnak'ta partisinin düzenlediği mitinge, DTP Şırnak Milletvekilleri Hasip Kaplan ve Sevahir Bayındır ile birlikte katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge yaklaşık 10 bin kişi katılırken, mitingte ilk konuşmayı yapan DTP Milletvekili Hasip Kaplan, günlerdir Şırnak ve ilçelerinde gezdiklerini belirterek şunları söyledi:



``Şehri Nuh'ta size söz veriyoruz. Yerel iktidardan genel iktidara gideceğiz. Bizim iktidarımızda demokratik özerklik gereği Valileri siz seçeceksiniz. Vali'ler halkın isteğiyle seçilecek. Bizim iktidarımızda kömür makarna dağıtan siyaset olmayacak. Peki sizin ABD'de okuyan çocuklarınızın kaçının gemisi var. Gemisi olmayanlar elini kaldırsın. Sizin en büyük geminiz Hz. Nuh'un gemisidir. Siz Hz. Nuh'un çocuklarısınız. Siz onurlusunuz.''



‘Siz Müslüman değilsiniz’



DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna da 29 Mart'ta yapılacak seçim için siyasetin hiç bir zaman bu kadar kirlenmediğini ileri sürerek, ``Hiçbir seçimde bu kadar yalan olmamıştı. İnsanlık değeri hiç bu kadar alçalmamıştı. Halkımızın oyları hiç bu kadar satış konusu olmamıştı. Ne yapıyorlar, halkımızın onuruyla oynuyorlar. Hem halkın işsizlik sorununu çözemiyorlar, hem de halkın çalıştığınının karşılığını kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar'' dedi.



Emine Ayna, 22 Temmuz seçimlerinde `Kürt sorunu benim sorunumdur', `Devlet hata yapmıştır, hatalarıyla yüzleşmelidir', `Ben Anayasayı değiştireceğim' diyen Başbakan'ın sofralarına ve ekmeklerine ortak olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:



“22 Temmuz seçimlerinin ardında tezkereye izin verdi. Buradan diyorum ki bu halkın sofrasına oturmuşsunuz, o yediğiniz ekmek bir gün sizi çarpacak. Çok kötü çarpacak. Şunu ifade ediyoruz, çözüm biziz. Çözüm halkın kendisidir. Çözüm sizsiniz, başka yerde çözüm aramıyoruz. Kimse bizim karşımıza çıkıp Müslümanlıktan, ümmetten bahsetmesin. Yalancısınız, riyakarsınız, siz Müslüman değilsiniz. Kimse bize Müslümanlık taslamasın. Her yerde söylüyorum ve burada da söyleyecağim. Hz. Muhammed, zülüm edenlere karşı, zalimlere karşı savaştı. Hz. Ali o keskin kılıcını zalimlere karşı halkın önünde çekti. Bugün bize Müslümanlık siyaseti yapanlar, zalimlerin kendileridir. Eğer Erdoğan o çağda yaşıyor olsaydı, Hz. Muhammed'in ilk savaştığı kişi olacaktı.''

