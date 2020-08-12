"Hz. Muhammed'e hakaret" iddiası Bangalore'u karıştırdı: 3 protestocu öldü, 60 polis yaralandı, 100'den fazla kişi gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Hindistan'ın Bangalore kentinde bir siyasetçinin yakınının Facebook'ta Hz. Muhammed'e hakaret edildiği iddia edilen bir paylaşım yapmasının ardından protestolar düzenlendi. Polisin kalabalığa ateş açması sonucu üç protestocu hayatını kaybetti.

Protestocular, yakınının bahsi geçen Facebook paylaşımını yapmakla suçladıkları yerel politikacının evinin etrafında toplandı.

BBC Hindi'nin aktardığına göre protestocular sokaktaki araçları kundakladı ve olay yerine gelen polis memurlarına saldırdı.

Polis 111 protestocuyu gözaltına aldı.

Şehir Komiseri Kamal Pant olaylarda en az 60 polis memurunun yaralandığını duyurdu. İki bölgede de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Karnataka eyaleti valisi olaylarda üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel basın, bahsi geçen Facebook paylaşımının silindiğini ifade etti.