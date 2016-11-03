'Hz. İsa'nın mezarı' açılıyor

Bilim insanları, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinin ardından defnedildiğine inanılan lahitin etrafındaki mermer kaplamayı, 60 saatlik bir çabanın ardından kaldırdı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Kudüs’teki Eski Kent bölgesinde bulunan Kutsal Mezar Kilisesi’ndeki mezarın çevresindeki plakaların kaldırılmasının ardından Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nden bir ekip, çalışmalara başladı.

Orijinal kaya oyması mezarın el değmemiş durumda olduğu belirtilirken, lahit yüzyıllardır mühürlü olduğu ifade edildi. Araştırmaları görüntüleyen National Geographic, mezarda sürdürülen araştırmada uygulanan testlerle Hz. İsa'nın tam olarak nereye ve ne şekilde defnedildiğinin öğrenilebileceğini kaydetti.

National Geographic’e konuşan arkeolog Dan Bahar, “Kutsal Mezar Kilisesi’nin Hz. İsa’nın gömüldüğü yer olduğu konusunda kesinkes emin olmayabiliriz ama ancak başka bir yerde gömülü olduğuna dair bunun kadar güçlü başka iddia yok ve bu alanın güvenilirliğini reddetmemizi gerektiren bir kanıt da bulunmuyor” dedi.