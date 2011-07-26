-HZ. İSA'NIN HAVARİSİ DENİZLİ'DE ÇIKTI DENİZLİ (A.A) - 26.07.2011 - Denizli'de, Hierapolis antik kentindeki kazı heyetinin başkanlığını yürüten İtalyan profesör Francesco D'Andria, 4 kutsal kitaptan biri olan İncil'de adı geçen ve Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus'un mezarını bulduklarını açıkladı. Prof. D'Andria, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pamukkale'deki Hierapolis antik kentinde kazıların devam ettiğini, 2 Temmuz'da başladıkları çalışmalarda Hz. İsa'nın 12 Havarisi'nden biri olan Aziz Philip'in kutsal eşyalarını saklamak üzere inşa edilen kilisede bulunduklarını anlattı. D'Andria, kazılarla ilgili şu bilgileri verdi: ''Yıllardır Philippus'un mezarını bulmak için çaba harcıyoruz. Bugüne kadar Philippus'un mezarı Şehitlik Tepesi'nde olduğu sanılıyordu. Bu bölgede yaptığımız jeofizik araştırmalarda mezarın izine rastlayamadık. Bir ay önce Şehitlik Tepesi'ndeki Philippus Kilisesi'nin 40 metre yakınında yeni bir kilise kalıntısı bulduk. Burada yaptığımız kazılarda Hz. İsa'nın havarilerinden Philippus'un mezarını bulduk. Henüz mezarı açmadık. Ama bu mezar bir gün mutlaka açılacak. Bu buluş Hristiyan dünyası ve arkeoloji için çok önemli. Hristiyanlar buraya hacı olmaya gelecek.'' Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus'un Hristiyanlığı yaymak için Hierapolis'e geldiğini ve Romalılar tarafından öldürüldüğünü hatırlatan D'Andria, Philippus'un mezarına bir ay önce buldukları kilisenin kalıntısını temizlerken rastladıklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Yapısı ve yazıtlardan mezarın St. Philippus'a ait olduğu anlaşılıyor. Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus şehit kabul edilir. Bu nedenle adına yaptırılan Şehitlik Tepesi'ndeki kiliseye de 'Martyrion' denilir. Arkeologlar yıllardır, Philippus'un mezarının bu kilisede olduğunu düşündü. Ama mezarın izi bulunamamıştı. Bir ay önce bulduğumuz kilise kalıntısını temizlerken mezara rastladık ve görkemli mezarı ortaya çıkardık.'' D'Andria, yaptıkları inceleme sonucunda Philippus'un mezarının Bizans dönemine rastlayan 5. yüzyılda adına yaptırılan kiliseden çıkarılıp, yeni buldukları mezara nakledildiğini belirlediklerini söyledi. Prof. D'Andria, ''Bu buluş bize büyük heyecan verdi. İncil'de adı geçen ve Hristiyan camiası için çok önemli olan Philippus'un mezarının bulunması tüm dünyada ses getirecek. İnanç turizmi, arkeoloji ve Hristiyan dünyası adına önemli bir yapıtı ortaya çıkardık, mutluyuz'' diye konuştu.