'Hz İsa'nın Çilesi' pahalıya patladı!

T24 - Mel Gibson'un tartışılan filmi Tutku- Hz İsa'nın Çilesi' filminde Hz. İsa'yı canlandıran Oyuncu Jim Caviezel, bu rol yüzünden sinema dünyasından dışlandığını iddia etti.









Monte Kristo Kontu ve İnce Kırmızı Hat gibi filmlerle tanınan aktör Jim Caviezel, Orlando’da bir kilisede yaptığı konuşmada ‘Tutku –Hz. İsa’nın Çilesi’ filmindeki rolünden sonra sinema endüstrisi tarafından reddedildiğini söyledi. Yönetmen Mel Gibson’un, filmden önce kendisini uyardığını belirten Caviezel, yine de inandığı şeylerin izinden gitmeyi tercih ettiğini ve bu yüzden pişmanlık duymadığını söyledi.

Mel Gibson’un yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Tutku- Hz. İsa’nın Çilesi’ gösterime girdiği 2004 yılında anti-seminist öğeler içerdiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Film Hz İsa'nın Hıristiyanlarca "Çile (The Passion)" olarak da bilinen son 12 saatini anlatıyordu.



