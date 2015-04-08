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Yaşam

'Hz. İsa, oğlu ve ailesiyle Kudüs’e gömüldü'

Hz. İsa’nın aile kabri 1980 yılında ortaya çıkarılmış ve bu güne kadar sahte olup olmadığı kanıtlanamamıştı

08 Nisan 2015 10:12

Jeolog Dr. Arye Shimron İsa Peygamber’in evli olup bir oğlu olduğunu ve ailesiyle birlikte Kudüs’te gömüldüğünü kanıtlayabileceğini iddia etti.

Focus dergisinin haberine göre, araştırmacılar 150 kimyasal test yaptıkları ve Yahuda’nın kemiklerinin bulunduğu Jakobus-Ossuar denilen kireç taşından yapılmış bir kemik kutusunun içeriğini belirledi.

Haberde, İsrailli bilim insanı Dr. Arye Shimron’un İsa Peygamber’in Kudüs’te Talpiot aile kabrinde gömülü olduğundan son derece emin olduğu yer aldı. Derginin Jerusalem Post gazetesine dayanarak verdiği habere göre, jeolog Shimron ve Kanadalı-İsrailli gazeteci Simha Jacobovici İsa Peygamber’in dokuz kişiyle birlikte aile mezarlığında gömülü olduğunu kanıtlandığını iddia etti. Mezarda eşi Meryem ve oğlu Yahuda’nın da bulunduğu iddia edildi. Jakobus-Ossuar diye anılan ünlü kemik kutusu 2002 yılında bulunmuş ve bu güne kadar sahte olup olmadığı kanıtlanamamıştı.

 

1980’de bulunan kabrin sahte olmadığı şimdi kanıtlanmamış 

 

Bulunan insan kemik kutularından birinin üzerinde “İsa’nın kardeşi, Yusuf’un oğlu Yakup” ve diğerinde ise “İsa’nın oğlu Yahuda” yazılıydı. Shimron, çok zahmetli çalışmalar yaparak, Jakobus kemik kutusundan aldığı örnekler ile diğer kemik kutularından ve Talpiot mezarlığından aldığı örnekleri karşılaştırmış. Bilim adamı araştırmalar onunda İsa Peygamber’in aile kabrinin Kudüs’te bulunduğundan son derece emin. Nasıralı İsa’nın aile kabri 1980 yılında ortaya çıkarılmış ve bu güne kadar sahte olup olmadığı kanıtlanamamıştı. 

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