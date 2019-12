Hyundai'nin 500 bininci araç gururu

İzmit'te 1997'de üretime başlayan Hyundai Türkiye Fabrikasında üretilen 500 bininci araç törenle banttan indirildi.



Merkezi Güney Kore'de bulunan Hyundai Motor Company'nin denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk fabrika olan Hyundai Türkiye Fabrikası'nda üretilen beyaz renkli Accent Era 1.4 Select modelindeki aracın Çek Cumhuriyeti'ne ihraç edileceği bildirildi.



Hyundai Türkiye Başkanı ve üstdüzey yöneticisi (CEO) Kwang Heum Um, törende yaptığı konuşmada, bugünün hem Hyundai Türkiye hem de Türk otomotiv sektörü için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, bu başarının yakalanmasında emeği geçen Türk işçilerine teşekkür etti.



Türk tüketicisinin, Hyundai markası ile ilk kez 1990 yılında tanıştığını ve Hyundai'nin çok kısa bir sürede en çok satış gerçekleştiren ithal marka unvanına ulaştığını belirten Heum Um, "Kore'nin ebedi dostu olan Türkiye'nin bölgedeki önemini ve iç pazarda oluşan bu yüksek talebi göz önünde bulundurarak da Kore dışındaki denizaşırı ilk üretim merkezimizi Türkiye'de kurmaya karar verdik. Bugün o kararın aldığımız en iyi kararlardan biri olduğunu görmek bizi daha da mutlu kılıyor" dedi.



Türkiye'de üretime 1997 yılının Temmuz ayında başladıklarını anımsatan Heum Um, şunları söyledi:



"Henüz çok genç bir marka olmamıza rağmen bugün 500 bininci aracımızın üretimine ulaştık. Fabrikamızda ilk ürettiğimiz modeller H100 Panel Van ve Accent'ti. Daha sonra diğer bir hafif ticari aracımız olan Starex'in üretimine 2002 yılında başladık ve aynı anda ürettiğimiz araçlarımızı tüm bölgeye Türkiye'den ihraç eder hale geldik. Hyundai'nin MPV segmentindeki başarılı modeli Matrix'i de 2007 yılında üretim bantlarımıza aldık ve böylece yıllık fiziki üretim kapasitemizi de 100 bin adede yükseltmiş olduk."



230 bin adet araç 60'tan fazla ülkeye ihraç edildi



Hyundai Türkiye Fabrikası'nın başta Avrupa olmak üzere tüm bölgeye binek araçlarını ihraç eden bir fabrika haline geldiğini dile getiren Heum Um, şöyle devam etti:



"Geride bıraktığımız bu 11 yıl ve 9 ay içinde, ürettiğimiz araçların 270 bin adedini iç pazara verdik ve 230 bin adedini de 60'tan fazla ülkeye ihraç ettik. Ancak gördüğünüz gibi accent, fabrikamızda üç nesil boyunca üretildi ve her zaman Türk tüketicisinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan modelimiz oldu.



İlk günden bu yana accent modelimizden yaklaşık 250 bin adet üretildi ve toplam üretimimizin yarısını accent oluşturdu. Hyundai Türkiye Fabrikası, Accent Era'nın bölgedeki tek üretim ve ihracat merkezi, ancak aracımızın gerçek başarısı Türkiye pazarındaki satışlarla karşımıza çıkıyor."



‘Accent Era, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil’



Accent modelinin Türk halkının otomobili olduğunu ve bu sayede Hyundai markası da artık bir Türk markası olarak kabul edilmeye başlandığını söyleyen Heum Um, şunları kaydetti:



"Accent Era, şu an Türkiye pazarının en çok tercih edilen otomobili ve tüm otomobiller arasında satılan her 10 araçtan 1 tanesi Accent Era. Türk tüketicisi Accent Era'yı yüksek kalitesi, güvenliği, performansı, ekonomisi ve zengin donanımıyla tercih ediyor. Hyundai ve Accent Era için bu başarı çok önemli ve tüm özellikleriyle gelecekte de liderliğini sürdüreceğine inanıyorum."



Hyundai'nin, 2009 yılının ilk çeyrekteki satışları itibariyle yüzde 15'lik pazar payına sahip olduğunu bildiren Heum Um, şöyle devam etti:



"Hyundai şu an Türkiye otomobil pazarının lider markası. Accent Era da bizim tüm otomobil satışları içinde yüzde 60 gibi ciddi bir orana sahip. Fabrikamızda ürettiğimiz diğer modelimiz olan Matrix de MPV segmentinin lideri. Hatta mini segmentteki modelimiz olan i10'un satışları ise diğer rakiplerinin toplam satışından bile fazla. Son yıllarda markamıza ve imajımıza yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını almaya başladık ve bu başarımıza ulaşırken kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi her zaman öncelikli sırada tuttuk."



‘Genesis'i haziran ayında satışa sunacağız’



Hyundai'nin, artık kaliteli araçları ve kaliteli üretimiyle dünyada bilinen bir marka olduğunu dile getiren Kwang Heum Um, Haziran ayında bunun en son göstergesi olan Hyundai'nin amiral gemisi pozisyonundaki lüks aracı Genesis'i de satışa sunacaklarını bildirdi.



Heum Um, şöyle devam etti:



"Sizlerin de bildiği gibi Genesis, 'Kuzey Amerika'da 2009 Yılının Otomobili' seçildi. Otomotivin anavatanı olan Amerika'da bu ödülü kazanırken de Audi, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Toyota ve Volkswagen gibi markaların iddialı modellerini geride bırakmayı başardı. Genesis, Hyundai'nin teknoloji ve kalite anlamında ulaştığı zirveyi simgeliyor ve Hyundai'nin geleceği için bu otomobilin bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz."



Hedef, dünyanın en kaliteli aracını üretmek



Hyundai'nin yüksek kalite ve teknolojiye sahip araçları bulunduğunu, ancak üretim merkezlerinde ulaşılan kalitenin de büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Heum Um, Hyundai Türkiye Fabrikası'nın ISO 9001 Kalite Yönetimi ve ISO 14001 Çevre Yönetimi belgelerine sahip olduğunu belirtti.



Dünyanın en kaliteli aracını üreten fabrika olmayı hedeflediklerini, Türk işçilerinin emeğiyle bu başarıya ulaşacaklarına yürekten inandıklarını söyleyen Heum Um, "Hyundai olarak biz her zaman Türkiye'ye inandık ve bundan sonra da çalışmalarımızı, yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Türk ekonomisine katkıda bulunmak ve hem çalışanlarımızın hem de Türk halkının refahı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.