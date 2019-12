Hyundai'den yeni araç müjdesi

Güney Kore dışındaki ilk fabrikasını 1997’de Türkiye’deki İzmit fabrikasında açan otomotiv devi Hyundai, yeni bir model yatırımının müjdesini verdi.



Hyundai Assan fabrikasında Matrix ve Accent Era’nın üretildiğini söyleyen Hyundai’nin Avrupa Pazarlarından Sorumlu Direktörü S. M. Wong, “Kısa süre sonra İzmit’te Avrupa’ya ihraç edilecek yeni bir model yatırımımız daha olacak” dedi. Wong, Türkiye’nin bölgedeki coğrafyada büyümek için çok uygun olduğunu belirterek, “Dostluğumuzun da katkısıyla yaptığımız yatırımın ne kadar doğru olduğunu gördük. Bizim için Türkiye çok önemli” diye konuştu.



Radikal’in haberine göre, Hyundai Avrupa’da küçük otomobillere ağırlık veriyor. Şirket C sınıfındaki otomobili i30’u Çek Cumhuriyeti’nde üretiyor. Mayıs ayında Türkiye’de satışına başlanacak i20 modeli ise sadece Hindistan’da bantlardan iniyor.

Türkiye’de üretilecek yeni model henüz belli olmasa da Avrupa’ya ve Türkiye’ye hitap edecek bir model olacak. Kesin karar kısa süre sonra açıklanacak.



Almanların teşviği yaradı



Otomotiv sanayiinde 40 yıllık kısa geçmişine rağmen hızla büyüyen ve dünyanın en büyük 5. otomotiv üreticisi olan Hyundai pazarda hızla büyüyor. Krizle birlikte talebin Avrupa’da yüzde 14 daralacağını anlatan Wong, kriz için şöyle konuşuyor:

“Avrupa’da pazar 3.5 milyona inecek. Son üç ayda pazar yüzde 20 daraldı. Hyundai’nin satışları ise sadece yüzde 3 düştü. Geçen yıl pazar payımız yüzde 1.9’du. Almanya’daki vergi indirimi ve 9 yaşın üstündeki araçlara getirilen hurda teşviği de endüstriye nefes aldırdı. Biz de bu sayede iki katı satışa ulaştık. Teşvik Alman üreticilerden çok bize yaradı.”



Ar-Ge’nin ilk ziyaretçileri



Hyundai’nin toplam 8 bin 500 kişinin çalıştığı dev Ar-Ge merkezinin motor geliştirme bölümüne giren ilk ekip Türk gazetecilerin de bulunduğu bir grup oldu.

Hyundai-Kia Ar-Ge Başkanı Woong-Chul Yang, Türkiye’nin de AB üyeliğiyle ilgili görüşmeleri olduğunu hatırlatarak, “Eğer Türkiye AB’ye girerse Ar-Ge merkezi açmayı isteriz” dedi.

Hyundai artık teknolojik bir marka olarak anılmak istiyor. Gelecek yılsonunda hibrid araçta seri üretime geçileceğini belirten Yang, 2012’den sonra da yakıt hücreli araçlar üretileceğini söyledi.

Grup 2012’de tamamen elektrikli bir araç daha üretilmeyi planlanıyor. Şirket motorları küçülterek ve aracı hafifleştirerek ekonomi yapmaya çalışıyor.



Ar-Ge masrafını düşürdü



Yang, dur-kalk sırasında aracı durduran start-stop teknolojisi ve yeni dizel motorların tercih edildiğini ifade etti. Krizde çoğu firmanın Ar-Ge yatırımını azalttığını belirten Yang, “Ama biz Ar-Ge masraflarımızı düşürdük. Diğer şirketlerden teknoloji satın almadığımız için daha ekonomik fiyattan araçlar satabiliyoruz” diyor.



Kaliteye önem veriyor



Hyundai’nin Global PR Direktörü Oles Gadacz ise Hyundai için kantitatif büyümeden çok kalitatif büyümenin önemli olduğunu vurgulayarak, “Otomotivde birincilik hedefimiz yok ama teknolojide birincilik istiyoruz. Bundan sonra üretimdeki önceliğimiz Avrupa’ya yönelik pazarlarda küçük otomobiller olacak” diye konuşuyor.



Hyundai Cumhuriyeti!



İlk Hyundai, Pony ismiyle 1974 yılında üretilen bir halk otomobiliydi.

Güney Kore ekonomisinin dinamosu olan Hyundai, ülkeye iner inmez her yerde karşınıza çıkıyor. Önce hava alanında yürüyen merdivenlerdeki Hyundai markası yolcuları karşılıyor. Alandan çıkıldığında ise onlarca Hyundai otomobil, minibüs ve otobüs, “Bu ülkede başka marka araç yok mu?” diye düşündürüyor. Ülkede Hyundai ve iştiraki Kia marka araçlar ülkedeki toplam satışın yüzde 70’inden fazlasını oluşturuyor. Pazarın diğer kısmı ise yine Koreli markalar olan SsangYong ve GM Daewoo araçlardan oluşuyor. Güney Kore’de 1947 yılında Chung Ju-Yung tarafından kurulan Hyundai şirketler grubu ilk olarak inşaat işiyle faaliyete başlamış. Hyundai, aralarında inşaat müteahhitliği, otomobil, gemi yapımı, sigortacılık, elektronik, lojistik de bulunan pekçok alanda lider.



Bilgisayar çipinden gemiye kadar onlarca sektörde faaliyet gösteren grubun tüm dünyadaki en iyi bilinen markası Hyundai Motor Company. Türkiye ile her platformda karşılaştırılan ve otomotiv konusunda örnek gösterilen Hyundai Motor Company (HMC), 1967 yılında Güney Kore Ulsan’da Chung Ju Yung, tarafından kuruldu. HMC ilk olarak İngiltere’den kit halinde gelen Ford Cortina modeli arabaları monte etmeye başlamıştı.



Chung Ju Yung, İngiltere’den George Turnbull’u getirerek 1974 başlarında Ulsan’da bir otomobil fabrikası kurdu. İlk kez otomotiv sektörüne giren ülkede güç şartlara rağmen iki yıl sonra Hyundai Pony isimli ilk Güney Kore otomobili satışa çıktı. Bir Koreli ve bir İngiliz elele vererek Güney Korelilerin yaygın bir şekilde satın alıp kullanabileceği bir otomobili yarattılar.



1998’de Kia’yı almıştı



Yıllar içinde kendi teknolojisini geçiren ve her geçen yıl daha da gelişen Hyundai, 1998 yılında Kia’yı satın alarak daha da hızlı gelişmeye başladı. Kore’nin tartışmasız lideri olan Hyundai Otomotiv Grubu, Hyundai Ailesi’nin en büyük ve en önemli kollarından biri. Sektördeki asırlık rakiplerine karşı kısa bir geçmişe sahip olan Hyundai 6 milyonluk üretime sahip Ford’un ardından dünyada 5. sırada.



Hyundai, bünyesindeki 45 şirketle Kore’nin ve dünyanın en büyük gruplarından biri. Dünya çapında 180 binden fazla çalışanı olan grup, 1 trilyon dolarlık Kore ekonomisinin yüzde 10’unu tekbaşına oluşturuyor.



Hyundai Motor Company’nin yılda 1.5 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip Ulsan fabrikası, dünyanın kompleks halindeki en büyük otomotiv üretim tesisi.





Son teknoloji Hyundai geliyorHyundai Güney Kore’de gerçekleştirilen Seul Otomobil Fuarı’nda şov yaptı. Fuarın en büyük kısmında oluşturulan standda yeni otomobillerin dünya tanıtımı yapıldı.



100 km’de 2.2 litre



Hyundai’nin standında üst segment lüks otomobili Equus’un ve LPG’li hibrid Elantra LPI’ın dünya prömiyerleri gerçekleştirilirken Blue Will isimli elektrikli araç fuarın yıldızı oldu. Hyundai’nin gövde gösterisine dönüşen Seul Otomobil Fuarı’nda sergilenen Blue Will, markanın ilk Fişli Elektrikli Aracı. Dört kişilik Blue Will, 100 kW’lık elektrikli motoruyla tek bir şarjla 64 km yol yapabiliyor ve 152 PS gücündeki 1.6 litrelik yeni nesil direkt enjeksiyonlu motoruyla 100 km’de sadece 2.2 litre yakıt tüketiyor.



Haziranda geliyor



Tüm dünyaya ilk kez 2008 yılı başı itibarıyla tanıtılan ve Amerika’da 2009 Yılının Otomobili seçilerek büyük bir başarıya imza atan Genesis, haziran ayında Türkiye’de de satışa çıkacak. 600 milyon dolar yatırım yapılan Genesis Hyundai’nin ulaştığı teknoloji seviyesinin en önemli göstergesi. Hyundai, Genesis ile özellikle lüks Alman, Japon ve Amerikalı üreticilere rakip olacak. Araçta 375 beygirlik yeni bir V8 motor ve iki farklı V6 motor seçeneği olacak.