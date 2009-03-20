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Yaşam

Hyundai’den garantili LPG sistemi

Hyundai'nin tüm benzinli modellerinde garantili LPG sisteminin sunulmaya başlandığı bildirildi.

20 Mart 2009 02:00

Hyundai'nin tüm benzinli modellerinde garantili LPG sisteminin sunulmaya başlandığı bildirildi.

Hyundai'den yapılan yazılı açıklamada, ilk kez kasım 2008'de Accent Era'nın 1.4 ve 1.6 litrelik benzinli versiyonlarında uygulanan ve 5 yıl/100 bin kilometre mekanik garantiyle birlikte sunulan sistemin, artık i10, Getz, i30 ve Matrix'in benzinli motora sahip versiyonlarıyla da alınabildiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Hyundai için BRC Türkiye distribütörü 2A tarafından özel olarak tasarlanan ve AB güvenlik standartlarına uyumlu olan paket ile yüzde 35'lere varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.

Tekrar benzine geçme imkanı sunan LPG'li Hyundai modeli almak için, normal araç satış fiyatının üstüne sadece 1.500 lira ödemek gerekiyor.

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