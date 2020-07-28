Hyundai'nin yerli ortağından kampanyadan çıkarılmaya tepki: Kamu bankalarının fiyat mekanizmasında olduğunu bilmiyorduk

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, kamu bankalarının indirimli faiz kampanyasından Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota’yı çıkarmasını eleştirdi.

BloombergHT'ye konuşan Ali Kibar, alınan kararın piyasada oldukça anormal karşılandığını belirterek, “Kamu bankalarının fiyat kontrol mekanizmasının içinde olduğunu bilmiyorduk” dedi. Son zamanlarda, dolar- euro çapraz kuru arasında euro lehine olan artışın, maliyetleri etkilediğini söyleyen Kibar, Türkiye’deki üreticiler olarak uluslararası finansal piyasalardaki değişimleri finansal olarak karşılayabilme kabiliyetlerinin olmadığını belirtti.

Kibar, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle, faaliyetlerine zarar ederek devam etmelerinin mümkün olmadığının altını çizdi.

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