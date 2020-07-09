Hyundai'den 'debriyajsız düz vitesli' otomobil

Güney Koreli marka Hyundai debriyajsız düz vitesli modeli Venue ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sözcü'nün Britanya merkezli haftalık otomobil dergisi Autocar’ın Hindistan edisyonundan aktardığı habere göre alışkın olduğumuz düz vitesli araçlardaki gibi vites kolu olan ama pedallara baktığınızda sadece fren ve gaz pedalı bulunan otomobil, Hindistan pazarında 1 litrelik T-GDI motoruyla uyumlu olarak satışa sunulacak. Böyle bir spesifikasyonun sebebi olarakta Hindistan’ın karmaşık ve yorucu trafiği sebep gösteriliyor.

Akıllı Düz Şanzıman (Intelligent Manuel Transmission – iMT) olarak geçen bu sistem, kompakt olarak bünyesinde Transmission Control Unit (TCU) isminde bir yöneticiye sahip. Bu sayede otomobil siz vites değiştirme durumunda olduğunuzda hidrolik aktüatöre sinyal gönderip debriyajı devreye sokuyor.