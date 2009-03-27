Hyundai Assan’a iki ödül

Hyundai Assan'ın 2008 yılında gerçekleştirdiği Türkiye pazarı satışları ve yurtdışına yapılan ihracatlarıyla Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Otomotiv Sanayicileri Derneği'nden (OSD) iki ödül kazandığı bildirildi.



Hyundai Assan'dan yapılan yazılı açıklamada, 2008 yılında gerçekleştirdiği 28 bin 605 otomobil satışı ve elde ettiği yüzde 9.3'lük pazar payıyla Hyundai'nin Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olduğu, ODD'nin "2008'in En Başarılı İkinci Binek Otomobil Markası" ödülüyle ödüllendirildiği belirtildi.



Açıklamada, Hyundai'nin yurt içi satışlarının yanı sıra 2008 yılında toplam 61 bin 269 adet ihracat gerçekleştirdiği, bu rakamın 31 bin 696'sının Accent Era ve 29 bin 573'ünün de Matrix modelinden oluştuğu ifade edildi.



Toplam 642 milyon 532 bin 489 dolarlık ihracat gerçekleştiren Hyundai'nin OSD tarafından ise "Altın Plaket" ile ödüllendirildiği vurgulandı.



Hyundai Assan Yurtiçi Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Kurthan Tarakçıoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:



"Gelişen dinamizmimiz, yükselen marka imajımız, üstün kalitedeki araçlarımız ve yüksek müşteri memnuniyetimiz sayesinde Türk tüketicisinin gönlünde taht kurduk ve Hyundai'nin sağlam seçim olduğunu kanıtladık. Biz artık Türkiyeli bir markayız. Bu başarımızın 2009 yılında da artarak devam etmesini hedefliyoruz."



Açıklamada, Hyundai Assan'ın 2008 yılında, aralarında Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İsveç ve İspanya gibi Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin de bulunduğu Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki 60'tan fazla ülkeye Türkiye'de ürettiği Accent Era ve Matrix modellerini ihraç ettiği de belirtildi.



(AA)