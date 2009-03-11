Hyundai alana İşsizlik Sigortası hediye!

Hyundai, İş Bankası taşıt kredisiyle binek otomobil alanlara, Anadolu Hayat Emeklilik'in yeni ürünü olan ''Kredi Destek (İşsizlik) Sigortası'' hediye edecek



Hyundai'den yapılan yazılı açıklamada, tüketicinin her zaman yanında olduğunu ispatlayan Hyundai'nin ''Hediye Kredi Destek Sigortası'' uygulamasıyla müşteri odaklı çalışmalarındaki liderliğini bir kez daha perçinlediği bildirildi.



Hyundai'nin, içinde bulunulan zorlu koşullarda yeni araç sahibi olmak isteyen müşterilerini mağdur etmemek ve işsiz kalma endişesi taşımadan herkesi gönül rahatlığıyla otomobil sahibi yapmak üzere Türkiye İş Bankası'yla ortak bir çalışmaya imza attığı ifade edilen açıklamada, özetle şöyle denildi:



''12 Mart 2009 tarihinde başlayacak uygulama kapsamında Hyundai tarafından, Türkiye İş Bankası üzerinden 12, 24 veya 36 ay vadeli taşıt kredisi kullanarak yeni bir Hyundai binek otomobil satın alanlara Anadolu Hayat Emeklilik'in yeni ürünü olan 'Kredi Destek (İşsizlik) Sigortası' hediye edilecek. Bunun yanı sıra Maximum Kart sahibi olanlara da Türkiye İş Bankası tarafından ücretsiz OGS cihazı verilecek.



Hyundai'nin hediye ettiği Kredi Destek Sigortası ile ölüm, tam ve kalıcı sakatlık durumlarında 64.800 TL'lik tutara kadar kredi borcunun tamamı, işsiz kalınması durumunda ise altı aya ve taksit başına 2.250 TL'lik tutara kadar kredi borcu taksitleri Anadolu Hayat Emeklilik tarafından ödenecek.''

