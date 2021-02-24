Hyundai 82 bin elektrikli aracını geri çağırma kararı aldı

Hyundai yaklaşık 82 bin adet elektrikli otomobili bataryalarda yanma risk nedeniyle geri çağıracak.

Şirket Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobili Kona EV'yi birkaç araçta yangın çıkmasının ardından yazılım güncellemesi yapmak için geri çağırmıştı.

Ancak Ocak ayında şirketin daha önce geri çağırdığı araçlardan birinde yangın çıkması üzerine Güney Koreli yetkililer ilk geri çağırmanın kapsamının yeterli olup olmadığını hakkında inceleme başlatmıştı.

Cumhuriyet'in Reuters'dan aktardığı habere göre; ekim ayındakiyle birlikte geri çağırmaların şirkete maliyetinin 900 milyon dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Araçlardaki pilleri üreten LG Chem'in birimlerinden LG Energy Solutions'dan yapılan açıklamada Hyundai'nin pil yönetim sisteminde LG'nin hızlı şarj konusundaki tavsiyelerini yanlış uyguladığı ve pilin kendisinin doğrudan yangın riskinden sorumlu olarak görülmemesi gerektiği ifade edildi.

Yeni geri çağırma ile 76 bin adet Kona EV serisi otomobilin yanısıra Ioniq EV ve Elec City modellerinden de bazı araçlar geri çağırılacak.

Güney Kore Ulaşım Bakanlığı şimdiye kadar Kona EV araçlarında 15 yangın vakası görüldüğünü ve bu vakaların 11'inin Güney Kore'de ikisinin Kanada'da ve diğer ikisinin de Avusturya ve Finlandiya'da görüldüğünü açıkladı.