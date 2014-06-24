T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK, emekli savcıyı Tekirdağ'a atadı!

HSYK'nın yaz kararnamesinde yaptığı bir atama adliyelerde şaşkınlığa yol açtı

24 Haziran 2014 12:30

Hakim ve Savcı atamalarına ilişkin 2014 yılı yaz kararnamesi geçen haftalarda açıklanmıştı. "Kıyım kararnamesi" olarak da basında yer alan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yaptığı bir atama ise hakim ve savcılar arasında şaşkınlığa yol açtı. HSYK'nın Mayıs 2014’te emekliye ayrılan Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Galip Karayazı’nın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na atadığı ortaya çıktı.

Radikal'den Fatih Yağmur'un haberine göre, 2014 yılı Mart ayında içerisinde Meclis’ten geçirilen ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanunla HSYK’nın yapısı tamamen değiştirilmişti. Hükümet, bu değişikle, HSYK Genel Sekreterini, Genel Sekreter Yardımcılarını ve tetkik hâkimini değiştirmişti. Yeni HSYK’nın yaptığı atamalar ise yargıda ‘kıyım kararnamesi’ olarak anılıyordu. HSYK’nın yaz kararnamesinde yaptığı bir atama ise adliyelerde bile fıkra olarak anlatılmaya başlandı. HSYK’nın, yaz kararnamesinde, Mayıs 2014’te emekliye ayrılan Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Galip Karayazı’yı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na atadığı ortaya çıktı.

ETİKETLER

adalethsykyaz karanamesiatamaemekli savcıtekirdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24