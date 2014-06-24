HSYK, emekli savcıyı Tekirdağ'a atadı!

Hakim ve Savcı atamalarına ilişkin 2014 yılı yaz kararnamesi geçen haftalarda açıklanmıştı. "Kıyım kararnamesi" olarak da basında yer alan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yaptığı bir atama ise hakim ve savcılar arasında şaşkınlığa yol açtı. HSYK'nın Mayıs 2014’te emekliye ayrılan Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Galip Karayazı’nın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na atadığı ortaya çıktı.

Radikal'den Fatih Yağmur'un haberine göre, 2014 yılı Mart ayında içerisinde Meclis’ten geçirilen ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanunla HSYK’nın yapısı tamamen değiştirilmişti. Hükümet, bu değişikle, HSYK Genel Sekreterini, Genel Sekreter Yardımcılarını ve tetkik hâkimini değiştirmişti. Yeni HSYK’nın yaptığı atamalar ise yargıda ‘kıyım kararnamesi’ olarak anılıyordu. HSYK’nın yaz kararnamesinde yaptığı bir atama ise adliyelerde bile fıkra olarak anlatılmaya başlandı. HSYK’nın, yaz kararnamesinde, Mayıs 2014’te emekliye ayrılan Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Galip Karayazı’yı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na atadığı ortaya çıktı.