Hyperloop Transportation Technologies CEO'su Dirk Ahlborn İstanbul’daydı

İstanbul, 6 Aralık (DHA) –Bilimi, teknolojiyi ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön veren çözümler yaratan kar amacı gütmeyen global inisiyatif Hello Tomorrow, Zorlu Holding, Zorlu Enerji ve Kale Grubu ana sponsorluğunda geleceğin şehirlerini masaya yatırdı. Elon Musk’ın öncüsü olduğu ses hızında ulaşım teknolojilerini geliştiren Hyperloop Transportation Technologies CEO\'su Dirk Ahlborn Akıllı Şehirlerin Geleceği temalı zirvede Hyperloop Ulaşım Teknolojileri ile geleceğin ses hızında ulaşım teknoloji ve sistemlerini katılımcılarla paylaştı.

5 Aralık 2017 tarihinde Zorlu PSM’de “The Future of Smart Cities – Akıllı Şehirlerin Geleceği” temasında, “akıllı mobilite”, “Nesnelerin İnterneti – IoT & Dijitalizasyon” ve “enerji verimliliği” başlıklarının ele alındığı etkinlikte 500’ü aşkın girişimci, yatırımcı ve iş – sanayi dünyasının liderleri bir araya geldi.

Hello Tomorrow Türkiye’nin özel zirvesinin açılış konuşmasında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Doç Dr. Hasan Ali Çelik, “Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin yararlanılacak çevre ve insan odaklı kent sistemlerine zamanla daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple sanayi 4.0’a giderken toplumda da 5.0’a geçilmesi gerekiyor. Akıllı şehir idealine ulaşmada çeşitli gereklilikler mevcut. Bunun en başında açık veri gelir. Çünkü bu veri, erişilebilir kamu verisidir. Açık veri sayesinde şehir hizmetlerinde inovatif çözümler üretilebilir. Veri odaklı çalışma stilleri geliştirilebilir. Veri odaklı kent yönetişim sistemi olan akıllı kent sistemine ulaşılabilir” sözleriyle Türkiye’nin teknoloji geliştirme ve girişimciliğe verdiği önemin altını çizdi.

Ahlborn: Bugünün tren ve uçakları gelecekte birer “Hyperloop”a dönüşecek

Hello Tomorrow Türkiye’nin etkinliğine özel olarak İstanbul’a gelen ve etkinliğin keynote konuşmasını gerçekleştiren Hyperloop Transportation Technologies CEO\'su Dirk Ahlborn yaptığı konuşmada tüp sistemi ile ortaya koyduğu Hyperloop ulaşım teknolojileri ile ses hızında yeni nesil ulaşımın şehirlere, yaşamlara ve şirketlere nasıl yansıyacağını kapsamlı bir sunumla ele aldı. Ahlborn, “Yeni nesil ulaşım sistemleri artık çok farklı bir seyahat deneyimi sunuyor. Tüp sistemi ve vakum teknolojisi ile dizayn ettiğimiz seyahat deneyimi Hyperloop ile hayal edilemeyen bir gerçeğe dönüşüyor. Hyperloop yeni nesil ulaşım teknolojisinin ismi ve yeni bir deneyim. Aynı zamanda yeni nesil iş yapış biçimleri ve Ar-Ge için bir referans noktası. Seyahat sırasında en son teknolojiler kullanılarak yapay zekadan görüntü işleme teknolojilerine, IoT’den ve big dataya dayanan çok geniş bir yelpazede teknoloji destekli deneyim sunuluyor. Seyahat kapsülünün içerisine girdiğinizde her yer artık birer ekran. Türkiye gibi nüfusun yoğun, hayatın hızlı ve zamanın değerli olduğu ülkelerde kritik önem taşıyor. Seyahat deneyiminin yanı sıra lokal kaynakların geliştirilmesine de ayrı önem veriliyor. Hyperloop büyük oranda lokal kaynaklarla hayata geçirilen bir ulaşım sistemi olduğu için ekonomi ve istihdam ile birlikte lokal teknolojilerin gelişimlerini de cesaretlendiren bir sistem. Bugünün teknolojilerinin kullanıldığı yerli otomobil konseptinin yanı sıra Hyperloop teknolojilerine de yatırım yapılmasının gelecek teknolojilerinin ve yetkinliklerinin Türkiye’de geliştirilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum.” diye sözlerini sürdürürken, araçların otonom araçlara dönüştüğü, tren ve uçak gibi ulaşım araçlarının da Hyperloop’a dönüştüğü bir gelecek resminin altını çizdi.

Hello Tomorrow, bilimi, teknolojiyi ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek çözümler yaratan, kar amacı gütmeyen global bir inisiyatif. Global seviyede, Michael Bloomberg, Emmanuel Macron ve NASA’nın eski yöneticilerinden Daniel Goldin gibi alanında öncü kişiler tarafından şahsi olarak destekleniyor. Dünyanın her bir yanından gelecek vadeden inovasyonları etki odaklı çözümlere dönüştürme misyonuna sahip Hello Tomorrow’un sloganı: “Daha iyi bir geleceği bilim ile gerçek kılmak için!” (Fotoğraflı)