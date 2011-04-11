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Politika

HYP SEÇİME KATILMAYACAK ANKARA (A.A)

11 Nisan 2011 17:10

-HYP SEÇİME KATILMAYACAK ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Halkın Yükselişi Partisi (HYP), 12 Haziran'da yapılacak 24. Dönem milletvekili seçimlerine katılmama kararı aldı. HYP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin yetkili organları tarafından alınan kararın gerekçelerine yer verildi.  Açıklamada, ''Mevcut siyasi partiler ve seçim yasalarında fırsat eşitliğinin ve seçim barajının kaldırılmaması sonucu temsilde adalet ilkesinin sağlanamayacağı, bu koşullarda yapılacak bir seçimde halk iradesinin sandığa tam olarak yansımayacağı, dolayısıyla milli iradenin seçim adaletine ve kamu vicdanına uygun olarak tecelli edemeyeceği, sonuçta adaletli seçim yasaları ile oluşacak bir yasama organının, ulusun layık olduğu güven ve mutluluk veren saydam devleti sunacağı umudu muhafaza edilemediği'' şeklindeki gerekçelerle seçime katılmama kararı alındığı ifade edildi. HYP'nin bu kararının ardından 12 Haziran'daki genel seçime katılacak parti sayısı 23'e düştü. HYP seçime katılsaydı oy pusulasında 14. sırada yer alacaktı.

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