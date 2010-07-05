T24- Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Uğur Yücel, geçtiğimiz akşam iki kadınla Bodrum’da akşam yemeği yedi. Ancak gazetecilerin görüntü almak istemesi, üçlünün ‘huzurunu kaçırdı’.



Gece keyifli başlamıştı



Bodrum-Türkbükü’nde bulunan The LifeCo Bodrum Detoks Merkezi’nde tatil yapan Cem Yılmaz, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşları Ozan Güven ve Uğur Yücel’le yemeğe çıktı. Gölköy’deki CookShop adlı restorana giden üçlüye iki kadın da eşlik etti. Ancak ekibin keyifli başlayan gecesi, mekâna gelen basın mensuplarının görüntü almak istemesiyle sona erdi.

Sinirler bir anda gerildi



Görüntülenmekten rahatsız olan Uğur Yücel, apar topar masadan kalktı. Yönetmen eşi Türkan Derya’dan geçtiğimiz ay boşanan Ozan Güven de sinirlenerek gazetecilere bağırmaya başladı. Cem Yılmaz, ortamın gerilmesi üzerine Yücel ve Güven’le birlikte mekândan ayrıldı. Kadın arkadaşlarını masada bırakan üçlü, çekim yapan gazetecilere “Huzurumuzu kaçırdınız” diyerek tepki gösterdi.