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Huzuru eski sevgilide buldu

Cansu Dere'den ayrılan Cem Yılmaz, eski sevgilisi Lal Dedeoğlu ile buluştu

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Cansu Dere'den ayrılan Cem Yılmaz, eski sevgilisi Lal Dedeoğlu ile buluştu. İstinye Park'ta yemek yiyen ikilinin, içeride el ele dolaştıkları iddia edildi





Cem Yılmaz, Cansu Dere’yle 2006’dan beri bir dargın bir barışık süren ilişkisine yine ara verdi! Eski sevgilisi Lal Dedeoğlu’nun sohbetiyle huzur bulan komedyen, önceki gün Dedeoğlu’nun işlettiği Bej Restaurant’a gitti.

Yılmaz, eski sevgilisiyle sohbet ederken fotoğraflarının çekildiğini fark edince, “Tahmin edeyim; haberin başlığını yine ‘çapkınlık turuna çıktı’ diye yazacaksınız. Sizden daha yaratıcı olmanızı beklerim” dedi. Yemekten sonra Dedeoğlu ile alışveriş yapan Yılmaz, kendine saat aldı.

Alışveriş merkezindeki mağaza çalışanları, ikilinin içeride el ele dolaştığını iddia etti.

Cem Yılmaz ve Lal Dedeoğlu 2003-2005 yılları arasında ilişki yaşadı. Çift, ayrıldıktan sonra da dostluklarını sürdürdü. Dedeoğlu kısa bir süre öncesine kadar mimar Deniz Duru ile birlikteydi.

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