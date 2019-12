‘Huzursuz bacak’lar uykusuz bırakıyor

Huzursuz bacak, romatizmayla karıştırılıyor

Bacaklarda uyuşma, iğne batar gibi bir his ve karıncılanma yaşıyorsanız, ‘huzursuz bacak sendromu’na yakalanmış olabilirsiniz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Cenk Akbostancı, “Ağrının hareket halindeyken azalması ve istirahatle tekrar başlaması, huzursuz bacak sendromunu romatizmal hastalıklardan ayıran en önemli özellik” diyor.Prof. Dr. Akbostancı, bacakta dizle ayak arasındaki bölgede “huzursuzluk” hissiyle kendini gösteren “huzursuz bacak sendromu”nun, her 100 kişiden 5’inde görüldüğünü söylüyor. Akbostancı, kadınlarda daha sık rastlanan huzursuz bacak sendromunun, 18-20’li yaşlarda filizlendiğini, daha çok 35-45 yaş arasında kendini gösterdiğini, 60’lı yaşlarda ise en üst düzeye çıktığını özellikle belirtiyor.Diyabette, kansızlıkta, bazı sinir hastalıklarında, bazı kanser türlerinde huzursuz bacak sendromuna ait belirtiler görülür.1- Yattıktan sonra bacaklarda ortaya çıkan gerginlik, uyuşma, batma, yanma, iğnelenme hissi.2- Bu belirtileri gidermek için yatarken daima bacaklarını hareket ettirme gereksinimi.3- Sürekli kalkıp yürüme ihtiyacı duyma ve buna bağlı olarak uykusuzluk.Huzursuz bacak sendromu, uykuyla ilişkili hareket bozukluğu hastalıkları arasında yer alır. Hareket bozukluklarının büyük çoğunluğu, uykuda yok olur. Fakat huzursuz bacak sendromu, uykuda görülen bir hareket bozukluğudur.Hastalığın belirtilerine sebep olan şeker hastalığı, kansızlık, sinir harabiyetleri vs gibi hastalıklarda, bu hastalıklara ait belirtiler muayenede saptanır. Huzursuz bacak sendromunun altında başka bir hastalık genellikle yatmaz. Bu tipe esansiyel tip denir. Muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmaz. Deneyimli bir hekim hastanın anlattıklarına göre tanı koymaya çalışır.Bu hastalıkta, birçok büyük merkezde uyku EEG’si çekilerek, bacaklara bağlanan elektrotlarla uykuda oluşan hareket bozukluğu tespit edilmeye çalışılır. EEG beyin elektro ensefalografisidir. Beynin fonksiyonlarını bilgisayara veya kağıt üzerine yazdırmaya yarayan bir tanı aletidir.Tedavide başarılı olmak için doğru teşhis önemlidir. Hastalığa yol açan başka bir neden varsa öncelikle o tedavi edilir. Esansiyel tipte, hastalığa sebep olduğu düşünülen, beyindeki eksik maddeyi yerine koymak için bu maddeyi içeren ilaçlar önce verilir.Doğru teşhis ve tedavide genelde hastalar rahat eder. İlaçları uygun doz ve zamanda kullanan hastaların şikâyetleri azalır veya tamamen yok olur.