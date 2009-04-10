Huzurlu Yaşam Derneği huzur kaçırdı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği tarafından, Polis Teşkilatı'nın 164'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle ödüllü tabanca atışları yarışması düzenlendi.



Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Irlamaz Atış sahasında yapılan yarışmada ilk atışı Manisa Valisi Celalettin Güvenç yaptı. İkinci atışı yapan Turgutlu Belediye Başkanı Serhat Orhan, Vali Güvenç gibi hedefe isabet ettirdi. Turgutlu Emniyet Müdürü Nesim Gezer, 12 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek tabanca atışları yarışmasına, polislerin yanı sıra ruhsatı bulunan sivillerin de katılabileceğini söyledi.



Gezer, polis teşkilatına yardım amacıyla kurulan, başkanlığını Cengiz Çıkıkçı'nın yaptığı Turgutlu Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen ödüllü yarışa gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu belirtti.



Yarışmaya katılmak isteyenlerin 10 atış karşılığı 20 lira ödediği ve elde edilen gelirin yeni yapılan lokale malzeme alımında kullanılacağı belirtildi. Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödül olarak da tabanca verileceği açıklandı.