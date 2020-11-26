Huzurevlerinde Koronavirüs vaka sayısı hızla yayılıyor

Koronavirüs salgınında en riskli yaş grubuna sahip 65 yaş ve üstü vatandaşların kaldığı huzurevlerinde vaka sayıları artıyor. Çorum’daki Atıl Uzelgün Huzurevi’nde kalan yaşlıların tamamında Koronavirüs tespit edilmesinin ardından Ankara’da da benzer bir durumun yaşandığı öğrenildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Huzurevlerinde kötü bir tablo var ve acilen ciddi tedbirler alınmalı” dedi ve bu alanın ihmal edildiğini aktardı.

Son aylarda Ankara’daki huzurevi sakinlerinin yüzlercesinin Koronavirüs'e yakalandığını aktaran Yalçınkaya şu bilgileri verdi:

"Şu an Ankara’da sadece Süleyman Demirel Huzurevi’nde 70’ün üzerinde Covid-19’a yakalanan yaşlı var. Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde de Mart ayından bu yana yüzlerce kişi, Covid-19 bulaştığı için hasta oldu. Avrupa’da hayatını kaybedenlerin önemli bir bölümü yaşlı bakım merkezlerinde yaşayanlar. Orada yaşanan kaos ilerleyen günlerde bazı kentlerimizde görülebilir” Cezaevi, huzurevi, çocuk bakımevi ve kışla gibi toplu yaşam alanlarında düzenli olarak Covid-19 testi yapılması gerektiğini belirten Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç ise şunları söyledi: “Daha önce yaptığımız açıklamalarda, tabip odaları ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak toplu yaşam alanlarında bir enfeksiyon olması durumda bunun çok hızlı yayılacağını belirttik. Özellikle huzurevi sakinlerinin yaşlarından dolayı dirençleri düşük ve enfeksiyon çok hızlı yayılır.”

Cezaevinde 11 vaka

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 11 hükümlünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı, 6 kişinin de test sonuçlarını beklendiği iddia edildi. Hükümlü yakını yaptığı açıklamada, telefon görüş gününde yakınıyla görüştüğünü ve Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Hükümlü yakını ayrıca cezaevinde önlemlerin zayıf olduğuna dikkat çekti.