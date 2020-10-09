Huzurevindeki Covid-19 ölümleri soruşturması tamamlandı: "İhmal, bir hemşire ve sağlık personeline yıkıldı; sorumlular yargılanmalı!"

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevi’nde 9’u yaşlı biri kurum personeli 10 kişinin Koronavirüs salgını nedeniyle ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturmada bir hemşire ve bir sağlık personelinin yargılanmasına karar verilirken, aralarında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski il Müdürü, Huzurevi Müdür Vekilinin de bulunduğu yöneticilerden hiçbiri sorumlu tutulmadı. Sonuca tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Ölümlerin sorumluluğu bir gariban hemşire ile sağlık memuruna çıkarılmak, fatura onlara kesilmek isteniyor. Bu soruşturma sonuçları bu haliyle asla kabul edilemez" dedi.

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevi’nde sadece Nisan ayında 47 yaşlı ve 28 personel olmak üzere toplam 75 kişinin bir hafta içinde Covid-19'a yakalanmış, huzerevinde kalan 9 kişi ile huzurevi personelinden 1’i de hayatını kaybetmişti. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren huzurevi personeli Sadık Kaya’nın kızı Merve Erdoğan, yürütülen idari soruşturmanın sonuçlarını Eskişehir Adliyesi önünde düzenledikleri basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı. Açıklamasında ölümlere ilişkin ihmal ve sorumluluğun bir hemşire ve bir sağlık personeline yıkıldığını söyleyen Çakırözer, “Bu soruşturma bu haliyle asla kabul edilemez. Bu soruşturmanın sonucu bir hemşire ve bir sağlık personeline kesilemez. Bu hem hukuku hem de vicdanlara aykırıdır” dedi. Erdoğan’ın avukatı Kemal Sayılı,r 590 sayfalık raporda huzurevindeki ölümlerden sorumluluğu ve ihmali olanların yalan beyanlarda bulunduğuna dikkat çekti.

“Sonuç içimize sinmiyor, gerçek sorumlular bulunmalı”

Sadık Kaya’nın kızı Merve Kaya Erdoğan, huzurevinde yaşanan ölümler ve babasının ölümüne ilişkin sorumluluğu bulunanların yargı önünde cezalandırılmasını istedi. Erdoğan, “Bu sonuç içimize sinmiyor, Bizim canımız yandı artık başka canlar yanmasın. Ölümlerin gerçek sorumluları derhal bulunmalı” dedi.

“Hukuka, hakkaniyete aykırı”

Soruşturma sonuçlarına tepki gösteren CHP’li Çakırözer, “Bu ölümlere ilişkin ihmal ve sorumluluk en alttaki bir hemşire ve sağlık memuruna kesilmek isteniyor. Dönemin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Süleyman Çakır Huzurevi Müdür Vekili ve diğer yöneticiler 75 kişinin Covid'e yakalandığı, bize göre 20’den fazla ama devletin kendi rakamlarıyla 9 yaşlı ve bir personelin öldüğü bu süreçten tamamen aklanmak isteniyor. Bu hukuka, vicdana aykırı soruşturma sonuçları bu haliyle asla kabul edilemez” dedi.

“Yöneticilerin hiç mi sorumluluğu yok”

Çakırözer, dosyada da yer alan ifadelere rağmen devletin en tepesinden gelen talimata karşın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Sadık Kaya’ya izin vermeyen yöneticiler ile onlara bu talimatı veren dönemin il müdürünün korunduğunu belirti.

Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir huzurevinde bu kadar pozitif vaka yaşanmadığını dile getiren Çakırözer, “Bize göre 20’den fazla devletin kendi rakamlarına göre 10 Covid ölümü hiçbir huzurevinde yaşanmadı. Bu huzurevine virüs bulaşmasında nasıl hiçbir yöneticinin ihmali olmaz? Diyelim ki bu iki sağlık çalışanının ihmali var. Onların yöneticileri nasıl hiçbir sorumluluğu yok olarak değerlendirilebilir? Gariban bir hemşire ile sağlık memuru suçlu olacak ama onların üzerindeki amirleri müdürleri izolasyon önlemlerinin alınmamasından sorumlu tutulmayacak? Nerede görülmüş böyle bir düzen?” diye sordu.

“Bakanlık müfettişleri talimatı veren yöneticileri aklıyor”

Savcılığa ulaşan soruşturma dosyasında yer alan bazı ifadelere de dikkatleri çeken Çakırözer, şu açıklamalarda bulundu:

“Veysel Karadayı yıllardır Sadık Kaya ile yan yana çalışıyor. Yine bir başka çalışan bakım personeli Elif Tektaş toplantıda Sadık Kaya’nın sözlerini aktarıyor. İzin istediğini, verilmediğini söylüyorlar. Öte yandan dönemin İl Müdürü Alper Sezer ve Kurum Müdürü Meryem Türk, Sadık Kaya’nın izin istemediğini belirterek yalan beyanda bulunmaktalar. Belgelerde “Cumhurbaşkanının kronik rahatsızlığı olanlar evinde kalsın genelgesine rağmen Sadık Kaya’dan ısrarla üç hekim imzalı rapor istendiği” görülüyor. Bu raporu almak için haklı olarak hastaneye gitme riskini üstlenmek istemeyen (O dönem sağlık kurumları hasta da kabul etmiyor) Sadık Kaya zorla çalışmak zorunda bırakılıyor. Ve bile bile ölüme gönderiliyor. İlk soruşturmayı yürüten muhakkikler diyor ki “Cumhurbaşkanı genelgesine rağmen il Müdürünün talimatı doğrultusunda Sadık Kaya’ya izin verilmemesinin il Müdürü ve Kurum Müdürü açısından görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma olarak değerlendirilebileceği”.. ama sonrasında Bakanlık müfettişleri bu talimatı veren il Müdürü ve uygulayan Kurum Yöneticisini aklıyor.”

Valilik ve Bakanlığa çağrı

Çakırözer ve Erdoğan Huzurevinde yaşanan ölümlere ilişkin başlatılan soruşturma sonuçlarının hem Eskişehir Valiliğinin, hem Bakanlığın hem de Savcılığın derhal müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek şu çağrıda bulundu:

“Daha önce de söylemiştik. Cumhuriyetimizin en güzel tanımlarından biri de şudur: Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyetin Valileri, Savcıları, Bakanları da o kimsesizlerimizi korumakla yükümlüdür.”