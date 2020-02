Huzurevinde tanışıp evlendiler

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir huzurevinde yaşamlarını sürdüren Huriye Kılıç (58) ve Mehmet Celiloğlu (65) burada tanışıp arkadaş olduktan bir süre sonra evlenmeye karar verip nikah masasına oturdu.

Çukurova İlçe Belediyesi Evlendirme Dairesi\'nde gerçekleşen çiftin nikahına Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın eşi Beyhan Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanlarından İmren Aykut\'un yanı sıra çiftin huzurevindeki arkadaşları ve birçok davetli katıldı. Nikah masasına oturan Huriye Kılıç ile Mehmet Celiloğlu, birbirlerine ömür boyu destek olma sözü vererek nikah defterini imzaladı. Çiftin şahitliğini ise İmren Aykut ile Beyhan Demirtaş yaptı.

Huzur evine 6 sene önce yerleşen Mehmet Celiloğlu kendisinden 3 sene sonra aynı huzurevine gelen Huriye Kılıç ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Huriye Kılıç\'ı geldiği gün kapıda karşıladığını ve onun engelli bir birey olduğunu görünce daha da yakın hissettiğini belirten Celiloğlu, \"O günden beri hep yanında oldum. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Bu benim ikinci baharım. Şu an çok mutluyum. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum\" dedi.

DOSTLUĞUMUZ SEVGİYE DÖNÜŞTÜ

Yaklaşık 3 sene önce huzurevine yerleştiğini belirten Huriye Dalkılıç ise, mutluluğu bulmanın yaşı olmadığını her an karşınıza çıkabileceğini belirterek şöyle konuştu:

\"Bu benim ilk evliliğim. Tabii ki çok heyecanlıyım. Huzurevindeyken samimi arkadaş bulmak zor bir şey aslında. Ama biz onunla iyi dost olmayı başardık. Bu dostluk daha sonra kendiliğinden sevgiye dönüştü. Arkadaşlarımıza evleneceğimizi söylediğimizde hepsi çok mutlu oldular. Sevinçten havalara uçtular diyebilirim. Mutluluğu huzurevinde bulduk ve bundan sonra da orada yaşamaya devam edeceğiz.\"



