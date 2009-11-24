Huzurevinde şüpheli ölüme suç duyurusu

İzmir'in Urla ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde kalan 76 yaşındaki kadının yatağında ölü bulunması üzerine yeğeni, huzurevi sorumluları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Hatice Işık, 1 Ekim 2009 tarihinde, komşuları tarafından özel huzurevine yatırıldı. Işık'ın yeğeni Aygül Barışık, huzurevi sahibinin, Hatice Işık'ın vasisi olmak için Urla Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açmasını bahane ederek, Işık'ı huzurevinden almak istedi ve davaya müdahil oldu.

Huzurevi yetkilileri, Hatice Işık'ı yeğenine vermek istemeyince Barışık, Işık'a huzurevinde iyi bakılmadığını doktor raporuyla tespit ettirdi. Barışık, huzurevinden gelen telefon üzerine Hatice Işık'ın vefat ettiğini öğrenince, Urla Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, Işık'a otopsi yapılmasını istedi ve huzurevi sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.