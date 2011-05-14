Huzurevinde horlayan oda arkadaşını öldürdü

T24 - Bursa'da, bir huzurevinde kalan 84 yaşındaki kişi, horladığı gerekesiyle tartıştığı 62 yaşındaki oda arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.



Başbakanlık'a bağlı Ali Osman Sönmez Huzurevi'nde kalan Mehmet A. (84), oda arkadaşı 62 yaşındaki Mehmet Karataş'ı horlandığı gerekçesiyle uyandırdı.



Bu yüzden, yaşlı iki adam arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet A, yeleğinin cebinde taşıdığı çakıyı Mehmet Karataş'ın göğsüne sapladı.



Huzurevi görevlilerinin haber vermesi üzerine 112 Acil ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet A, ''Horladığı için uyardım, o da bana küfretti. Küfrettiği için sinirlendim ve bıçakladım. Çok pişmanım'' dedi.





