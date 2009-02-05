Huzurevinde horlama kavgası: 1 ölü

Adana’da huzurevinde aynı odayı paylaşan yaşlıların horlama yüzünden başlayıp, yumruklaşmaya dönüşen kavgasında kalça kemiği kırılan Ferit Celal Sistoğlu (89), tedavi gördüğü hastanede öldü. Oda arkadaşı gözaltına alındı.



Olay 29 Ocak Perşembe günü Belediyeevleri Mahallesi’ndeki, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Seyhan Belediyesi Huzurevi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Alabeyler ile aynı odayı paylaşan Ferit Celal Sistoğlu, sabah kalktıklarında ‘sen horluyordun, ben horlamıyordum’ tartışmasına girdi.



İlerleyen yaşları nedeniyle davranışları çocuklaşan yaşlılar, tartışmanın büyümesi üzerine birbirleriyle yumruklaşmaya başladı. Öfkesine hakim olamayan Salih Alabeyler’in (80) savurduğu yumruktan kaçmak isterken dengesini kaybeden Ferit Celel Sistoğlu, yere düşerek kalçasını kırdı. Ambulansla Adana Numune, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Sistoğlu, müdahalenin ardından ortopedi servisine yatırıldı. Tedavisi süren Sistoğlu, hastanedeki 3’üncü gününde ağırlaşarak Yoğun Bakım Servisi’ne nakledildi, ancak kurtarılamadı.





Ferit Celal Sistoğlu’nun ölümü üzerine harekete geçen polis, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla huzurevinde kalan Salih Alabeyler’i ‘kastı aşan cürüm ve dikkatsizlik, tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek’ suçundan gözaltına aldı. Yatağından saat 23.00’de kaldırılan ve ayakta durmakta zorlanan Salih Alabeyler, koluna giren görevliler eşliğinde huzurevinden çıkartıldı. Güçlükle yürüyen Alabeyler, ekip otosuna bindirilerek 100’üncü Yıl Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.





Ferit Celal Sistoğlu’nun cenazesi ise savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

