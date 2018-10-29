İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin Buca\'daki huzurevinde bilgi yarışması heyecanı yaşandı. Neşe ve rekabeti bir arada yaşayan huzurevi sakinleri, hem düşündü hem de eğlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin geçen yıl Buca\'da kurduğu Sosyal Yaşam Kampüsü yarışmaya sahne oldu. Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerinin yaşamını birbirinden farklı etkinliklerle zenginleştiren ve faydalı zaman geçirmelerini sağlayan birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bilgi yarışmasıyla yaşlıları hem eğlendirdi hem de düşündürdü. Yaşanan heyecan da etkinliğe ayrı bir renk kattı.

26 huzurevi sakini, spordan sanata, tarihten genel kültüre uzanan 25 soruya verdikleri cevaplarla herkesi kendilerine hayran bıraktı. Neşe ve rekabetin bir arada yaşandığı yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. İlk kez bu yıl düzenlenen Zübeyde Hanım Huzurevi Bilgi Yarışması\'nda Ferit Uyan birinci, Oğuz Ayzeren ikinci, Birsel Erdal ise üçüncü oldu.

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