Huzurevi yerine üniversite kampüsüne

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de sosyal sorumluluk projesi olarak hayat bulan \'Tazelenme Üniversitesi\' yeni dönem için eğitime başladı. 70 akademisyenin gönüllü olarak ders verdiği, 60 yaş ve üstü öğrenciler, okuldaki 2\'nci dönemlerine büyük bir heyecanla başladı. Üniversitenin en yaşlı öğrencisi Sevim Dinç, yaptığı konuşmada huzurevine gitmeyi beklerken, okula başladıklarını, bunun da tıpkı birinci sınıf öğrencileri gibi kendilerini heyecanlandırdığını söyleyerek, herkesi duygulandırdı.

60+ Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü, 2018 -2019 Eğitim Öğretim dönemi, Ege Üniversitesi Hastanesi 20 Mayıs Amfisi\'nde gerçekleştirilen tören ile 2\'nci döneme başladı. Bu yıl 300 öğrencinin ders alacağı üniversitede, 70 de gönüllü akademisyen görev yapacak. Yeni dönem için düzenlenen törende açılış konuşmasını en yaşlı öğrenci olan Sevim Dinç (84) yaptı. Dinç, daha düne kadar huzurevini düşünürken, şimdi okullu olduklarını belirterek herkesi duygulandırdı. Okula hazırlanırken büyük bir heyecan yaşadıklarını kaydeden Dinç, \"Yalnız olduğum için bir huzurevine yerleşmeyi düşünüyordum. Şimdi ise buradayım. İlkokula başlayan birinci sınıf öğrencileri gibi heyecanla hazırlandık ve buraya koşarak geldik. Ben heyecanım ve coşkumu bu kadar ifade edebiliyorum. Bizim de bu toplumun vazgeçilmez bireylerinden olduğunu gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kendi değerimizi bize öğreten başta Rektör Hoca olmak üzere bütün hocalarımızın teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

40 KİŞİ İLE BAŞLADI

Tazelenme Üniversitesi Akdeniz Kampüsü öğrencisi Mustafa Çopelli ise yola çıktıklarında sadece 40 kişi olduklarını belirtti. Ege Üniversitesi\'nin, kendilerine kucak açtığını söyleyen Çopelli, 2 yıldır burada eğitim aldıklarını kaydetti. İki yıldan bu yana gönüllü akademisyenlerin kendilerini eğittiğini dile getiren Çopelli, mutluluk için tüyolar paylaşmayı da iham etmedi. Tazelenme Üniversitesi Yürütücüsü ve Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin de geçen yıl 20 Mayıs Amfisi\'nde haftada 2 gün teorik 2 gün pratik olarak yoğun bir eğitim dönemi geçirdiklerini söyledi. Geçen yıl öğrenim yılında yüzde 70 devam şartını sağlayan, projelerini yaparak bir üst döneme geçen öğrenci sayısının 200\'ü bulduğunu dile getiren Sevnaz Şahin, bu çalışmada gönüllü olarak görev alan akademisyenlere teşekkür etti. Kurucu Gerontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı İsmail Tufan da yaşlılığın tıpkı gençlik ve yetişkinlik dönemleri kadar doğal bir süreç olduğunu, bunun kabul edilmesi gerektiğini aktardı. Yaşlılıkta bedenin ve zihnin iyi kullanılması gerektiğini söyleyen Tufan, zihnin tazelenmesi halinde tadına doyum olmayacak meyveler vereceğini vurguladı.

\'EVDE DURUP HANIMLA KAVGA EDECEĞİME...\'

5 üniversite bitirdiğini söyleyen Mehmet Deniz (80) de Tazelenme Üniversitesi\'nin çok faydalı olduğunu belirterek, \"Burası değişik. Buraya gelince insan tazelenmek istiyor. Arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz, dertleşiyoruz. Çok farklı dersler görüyoruz Evde durup hanımla kavga etmektense, buraya gelip tazelenmek istiyorum. Bu bizim için büyük bir nimet. Evde otursam daha fazla yaşlanacağım. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum ve benim yaşımda olanlara da gelmelerini tavsiye ederim\" sözleri ile duygularını paylaştı. Bu yıl öğrenciler Hayat Boyu Sağlık, Mikrobiyoloji, Felsefi tartışmalar, hukuk, metin yazarlığı, öykü atölyesi, Psikodrama, İngilizce, Aikido, Yemek Pişirme Sanatı ve Halk Dansları dersleriyle de tanışacaklar.



FOTOĞRAFLI