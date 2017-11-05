Huzurevi sakinleri 'bocce' ile hayata tutunuyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da yaşları 70 ile 85 arasında değişen 4 huzurevi sakini, bocce dalında lisanslı sporcu oldu. Kentin en yaşlı lisanslı sporcuları olan Ahmet Aydın, Aliihsan Gündöner, Osman Kılıç ve Malik Gürsoy, bocceyi çok sevdiklerini söyledi.

Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi\'nde kalan Kore Gazisi 85 yaşındaki Ahmet Aydın, 79 yaşındaki Aliihsan Gündöner, 76 yaşındaki Osman Kılıç ve 70 yaşındaki Malik Gürsoy, bocce dalında kentin en yaşlı lisanslı sporcuları oldu. Huzurevi sakinleri, haftanın belli günlerinde Gazi Atatürk Stadı\'na gelerek, Bocce İl Temsilcisi Davut Aksu gözetiminde antrenman yapıyor. En yaşlı bocce sporcusu Ahmet Aydın, \"Bu sporu seviyorum, severek, geliyorum. 6 aydır bocce yapıyorum. Burdur\'un en yaşlı sporcusuyum. Sporun yaşı yok. İş çalışmakta\" diye konuştu. Aliihsan Gündöner, \"6 ay kadar önce bocce sporuna başladık. Çok memnunum. Vakit geçirmek için spor yapıyoruz\" derken, Osman Kılıç ise spor yapmalarına fırsat veren herkese teşekkür edip, \"Spor her yaşta yapılır\" dedi. Malik Güngör de yaşlılar için hareketin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

\"Huzurevi sakinleri olarak Gençlik Spor İl Müdürümüz ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bocce sporunu çok seviyoruz. Yaşlılar için hareket çok önemli. Özellikle alzheimer hastalığını önleme de büyük faydası var. Herkese teşekkür ederim.\"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, sporun önemine dikkat çekerek, \"Çıtayı yükselttik. \'7\'den 85\'e spor\' diyoruz. Huzurevi sakinlerimize İl Temsilcimiz Davut Aksu aracılığıyla bocce sporunu sevdirdik. Haftanın belirli günlerinde gelerek, antrenman yapıyorlar. Sporcularımıza başarılar diliyorum\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI