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Yaşam

Huzurevi çalışanı, yaşlıların 400 bin lirasını çaldı

48 yaşındaki B.Ç., hakkında soruşturma başlatıldı

Fotoğraf: Arşiv

06 Haziran 2017 20:39

Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan muhasebe görevlisi 48 yaşındaki B.Ç., yaşlıların kasada saklanan 400 bin liraya yakın parasını çaldığı iddiasıyla açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Huzurevinde kalan yaşlıların paralarının bulunduğu kasayı da korumakla görevli olan muhasebe görevlisi B.Ç nin, kasadan çok miktarda para aldığı iddia edildi. Bunun üzerine Huzurevinde olayı araştıran müfettişler, 2008 yılından bugüne kadar olan hesapları inceledi, huzurevi  sakinlerinin bankalardaki hesap ekstrelerini de istedi. Yapılan inceleme sonrasına, yaşlıların maaşlarının ve emanet paralarının saklandığı kasadan muhtelif zamanlarda  400 bin liraya yakın paranın çalındığı ortaya çıktı. 2008den önceki işlemlerin bilgisayara kayıtlı olmaması nedeniyle, o dönemde kullanılan defterlerin de incelenmesine karar verildi. 

Bu arada, müfettişlerin incelemesi sonrasında görevden uzaklaştırılan B.Ç.nin aldığı paralarla at yarışı ve şans oyunları oynadığını itiraf ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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