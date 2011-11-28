Huzur 10 milyon dolar



T24- Antik A.Ş. tarafından Swissotel’de dün düzenlenen ‘Büyük Ustalar Müzayedesi’nde İsmail Cem Koleksiyonu’ndan satışa sunulan Osman Hamdi Bey imzalı ‘Feraceli Kadınlar-Huzur’ adlı tablo satılamadı.





Hürriyet'in haberine göre, 10 milyon dolara sigortalanan ve rekor kırması beklenen eserin fiyatı salonda 9 milyon 150 bin dolara kadar çıktı. Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Artam, salonda satılamayan eser için dışarıdan üç alıcının 10 milyon lira rezerv verdiğini ancak aileden ödeme kolaylığı istediklerini söyledi. Eğer İsmail Cem’in ailesi ile ödeme konusunda anlaşılırsa satış daha sonra açıklanacak.





Müzayedede ünlü ressam Şeker Ahmet Paşa’nın ‘Sonbaharda Orman’ tablosu telefondaki alıcıya 2.5 milyon lira, Hoca Ali Rıza’nın ‘Göl Evi’ 825 bin liraya, Fausto Zonaro ‘Abdürrahim Efendi’ tablosu 575 bin liraya satılırken Türk hat sanatı çalışmaları da yüksek fiyatlara alıcı buldu.





Satılmadan rekor kırdı





Osman Hamdi Bey’in bilinen en görkemli ve en önemli ilk 5 resmi arasında gösterilen tabloda iki feraceli kadın Eskihisar kalesine doğru günbatımını izlerken görülüyor. Eser satılmasa da bu fiyat Osman Hamdi Bey rekoru olarak kabul ediliyor.





2008 yılında Londra Sotheby’s’de yapılan müzayedede tek bir feraceli kadın figürünün yer aldığı ‘İstanbul Hanımefendisi’ 6.9 milyon dolara satılarak Osman Hamdi Bey rekoru kırmıştı.





Bir önceki rekor 2004 yılında Antik A.Ş.’nin düzenlediği müzayedede 3.9 milyon dolara satılan ‘Kaplumbağa Terbiyecesi’nde bulunuyor.