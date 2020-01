'Hüznün manevi babası' Leonard Cohen

Leonard Cohen "Hüznün manevi babası" olarak adlandırılıyordu.

Şair, romancı, şarkı sözü yazarı ve kadınların gözdesi olan Cohen'in etkisi ve cazibesi kariyeri boyunca devam etti.

Hayatı boyunca depresyona eğilimli olan Cohen'in nükteci, tılsımlı ve kendini fazla önemsemeyen tavrı şarkı sözlerine de yansıyordu. 1990'lardaki nekahat döneminin ardından, yaratıcılığı yeniden canlandı.

Leonard Norman Cohen, 21 Eylül 1934'te Kanada'daki Montreal kentinde iyi gelirlillerin yaşadığı Westmount bölgesinde doğdu.

Annesi Litvanya'dan Kanada'ya göç etmişti. Soyu Polonya'ya dayanan babasının başarılı bir giysi dükkanı vardı. Babası Nathan Cohen yalnızca dokuz yaşındayken öldü ama ona edebi kariyerine devam etmesini sağlayacak bir fon bıraktı.

Cohen, özel bir Musevi okuluna gitti. Okulda gitar çalmayı öğrendi ve 'Buckskin Boys' isminde bir müzik grubu kurdu.

Gitara çalmaya başlama nedenini "kızları etkilemek" şeklinde açıkladı. 1951 yılında İngiliz Edebiyatı okumak üzere Montreal'deki McGill Üniversitesi'ne kaydoldu. 1956 yılında ilk şiir kitabı olan 'Let Us Compare Mythologies'i yayımladı.

Şiirleri ilgi topladı. New York'taki Kolombiya Üniversitesi'nde bir yıl geçirdikten sonra yeniden tüm vaktini şiir yazmaya adadı ve 27 yaşındayken ikinci şiir kitabı 'The Spice Box of Earth'ü yayımladı.

Kitap, Cohen'in hatrı sayılır şairler arasına girmesini sağladı ve onun en ünlü kitabı oldu. 'You Have the Lovers' şiiri insan ilişkilerine duyduğu yoğun ilgiyi ortaya koydu.

Cohen daha sonra Yunanistan'ın Hydra adasına taşındı ve 1963 yılında 'The Favourite Game' isimli ilk romanını yayımladı. Orada daha sonra uğruna 'So Long Marianne' şarkısını yazdığı Norveçli Marianne Jensen ile yaşadı.

Cohen'in ikinci kitabı 'Beautiful Losers' 1966 yılında yayımlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmadan önceki son çalışmasıydı.

1967 yılında New York'a yerleşti ve şarkı sözü yazarı ve müzisyen olarak hayatını sürdürmeye karar verdi. Çıkış albümü 'Songs of Leonard Cohen', ticari açıdan başarıyı yakalayamasa da, folk müzik açısından bir külte dönüştü.

Suzanne isimli şarkısı bir hit haline geldi ve yıllar içinde pek çok farklı sanatçı tarafından yorumlandı. İlerleyen yedi yılda üç albüm kaydı daha yayımladı ve 1970'lerde ABD, Kanada ve Avrupa'da turnelere çıktı.

1970'te İngiltere'deki Isle of Wight Festival'indeki performansı kariyerindeki unutulmaz anlardan biri olarak kayda geçti. Rock sanatçısı ve gitar virtüözü Jimi Hendrix'in izleyicileri kendinden geçiren performansının ardından sahneye çıktı Leonard Cohen. Folk müzisyeninin sakin ve samimi performansı en başta öfkeli olan kalabalığın ilgisini kazandı ve festivalin unutulmaz anlarından biri oldu.

1973'te Cohen Yom Kippur Savaşı'nda askerlik yapmak üzere gönüllü olarak İsrail'e gitti. Ama onun yerine kendisine bir tank bölüğündeki askerleri eğlendirme görevi verildi ve bu arada Sina Çölü'nde ateş altında kaldı.

'Death of a Ladies' Man' isimli beşinci albümü başarısız oldu. 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başında Cohen'in müzik tarzı gözden düştü. 1985 yılında yayımladığı 'Various Positions' isimli albümüyle ilgi yeniden canlandı. Cohen'in en çok yeniden yorumlanan şarkısı 'Hallelujah' şarkısı da bu albümde yer alıyordu.

1988 yılında yayımlanan 'I'm Your Man' albümü sanatçıyı yeniden ana akım pop müziği sanatçıları arasına soktu.

Cohen'in şarkılarının farklı sanatçılar tarafından yorumlandığı 'I'm Your Fan' albümü 1991 yılında çıktı ve sanatçıyı yeniden ilgi odağı yaptı.

Ancak, bu sıralarda Cohen Kaliforniya'daki bir Budist merkezinde zaman geçirmeye başladı ve 1996'da bir Budist rahip olabilmek için buraya yerleşti.

1999'da yeniden ortaya çıktığında pek çok yeni malzeme biriktirmişti. Bunların bir kısmı 2001 yılında yayımlanan 'Ten New Songs' albümünde yer aldı.

Prodüktör ve vokalist Sharon Robinson ile birlikte yazılan albümdeki şarkılar fâniliğe göndermeler yapıyordu. 'The night is getting colder' şarkısı bunlardan biriydi.

2006 yılında 73 yaşındayken Cohen, menajeri ve eski sevgilisi Kelley Lynch'in kendi hesabından 5 milyon dolardan fazla para çaldığını farketmesi üzerine yeniden turneye çıkmak zorunda kaldı.

Cohen ona karşı açtığı davayı kazanmasına rağmen, Lynch çaldığı parayı geri ödeyemedi. Lynch daha sonra, Cohen ile ilgili olan uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hapse gönderilecekti.

2012 yılında yayımlanan 'Old Ideas' albümü Cohen'in en çok satan albümü oldu. Albümün başarısına rağmen Cohen, dünya turnesine çıkmak istemedi.

Leonard Cohen çağdaşları arasındaki en gizemli şair ve şarkı sözü yazarlarından biriydi. Yazdıklarının çoğu bunalıma işaret etse de o, hayatın gerçeklerinin bir gözlemcisi olarak gördü kendini.

"Bunalımdan ziyade ağırbaşlılık bence çalışmalarımın temel özelliğini oluşturuyor" dedi.

"Kahkahalarla gülmeyi seviyorum, ama bence ağırbaşlılıkla gelen bir hoşnutluk hali var. Hepimiz kapıyı kapatıp, odamıza geldiğimizde kalbimiz ve duygularımızla baş başa kalıyoruz, ve bu o kadar da gülünecek bir şey değil."