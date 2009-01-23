Kenan Işık'ın yeni programının ilk konuğu olan Cem Yılmaz: 'Yaptığımız film kabak gibi ortada özre gerek yok!' dedi.



Nebil Özgentürk'ün genel yönetmenliği ve yapımcılığını üstlendiği, Kenan Işık'ın sunduğu 'Dünya Bir Oyun Sahnesi' adlı bir talk show başlıyor. Her hafta bir konukla oyunculuk ve hayata dair sohbetlerin yapılacağı programın ilk konuğu da Cem Yılmaz. Çekimler öncesi Özgentürk'ün, "Neşe ile hüznü harmanlayan iyi bir işin altına imza atacağız. Cem hüznü de içinde barındıran biri" deyince Yılmaz espriyi patlattı: "Başıma bir şey mi gelecek benim, ne hüznü? Evet, aslında Hüznü Şenlendirici bir yanım var!" Sonra, arkasına gizlediği baltayı çıkaran Yılmaz, "Bu balta oyundan, oyunculuktan bahsederken bir sembol... Hep oyuncular iyi olacak değil ya, baltaları da, yani buraya gelme ihtimali düşük insanları da temsil etmek adına. Şaka tabii... Bu balta 'A.R.O.G'da kullandığımız aksesuar. Konuk öğrencilerden birine vereceğim" dedi. "A.R.O.G'da, beklentiler ve beklentim arasındaki çelişki yüzünden eleştirildim" diyen şovmen şöyle konuştu: "İstediğim gibi biri olduğum için mutluyum. Kimseyle uzlaşmak zorunda değilim. Yapılan iş kabak gibi ortada! 'Bu komedi' veya 'Elimizden bu geldi' diye özür dilemem. Gençleri zehirlemesinler!"



Şovmen olmasaydım berber çırağıydım!



* Cem Yılmaz'ın henüz beş yaşındayken söyleyip kayıt ettiği 'Bu Akşam Hüzünlendim Ben Yine' şarkısı stüdyoda dinlendi, herkes gülme krizine girdi.

* Kenan Işık'ın uzattığı 'Hamlet' metninden bir bölüm okumaya çalışan ünlü şovmen başarılı olamadı ve "Benim için çok zor" dedi.

* Yılmaz'ın en sevmediği sözcüğün 'şovmen' olduğu ortaya çıktı.

* Cem Yılmaz'ın hayatında en çok yapmak istediği şey, çok iyi piyano çalabilmekmiş... Şovmen olmasaymış, berber çırağı olabilirmiş.

* Yeni filmi hakkında da konuşan Yılmaz bu kez fantastik bir film yapmak istemediğini, hayatın içinden bir konu olacağını söyledi.

* 95'teki görüntülerini beğenmediği söyleyen Yılmaz "Şimdi çıksa bu çocuk, bunu döverler" dedi.

