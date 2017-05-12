Huysuz Virjin: Seneye Survivor’dayım

Huysuz Virjin, TV8’de yayınlanan Survivor’a katılacağını söyledi. Usta sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Yalnız gitmişken 2-3 kişinin kafasını birbirine tokuşturmadan gelmem. Bilmiş olun”, dedi.
Huysuz Virjin tiplemesiyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu Instagram hesabından gelecek sene Survivor adlı yarışmaya katılacağını duyurdu.
Dursunoğlu, paylaşımında ”Seneye Survivor’a ben de gidiyorum. Yalnız gitmişken 2-3 kişinin kafasını birbirine tokuşturmadan gelmem. Bilmiş olun” ifadelerinde bulundu.