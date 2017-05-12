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Huysuz Virjin: Seneye Survivor’dayım

“Yalnız gitmişken 2-3 kişinin kafasını birbirine tokuşturmadan gelmem"

12 Mayıs 2017 01:45

Huysuz Virjin, TV8’de yayınlanan Survivor’a katılacağını söyledi. Usta sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Yalnız gitmişken 2-3 kişinin kafasını birbirine tokuşturmadan gelmem. Bilmiş olun”, dedi.

Huysuz Virjin tiplemesiyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu Instagram hesabından gelecek sene Survivor adlı yarışmaya katılacağını duyurdu.

Dursunoğlu, paylaşımında ”Seneye Survivor’a ben de gidiyorum. Yalnız gitmişken 2-3 kişinin kafasını birbirine tokuşturmadan gelmem. Bilmiş olun” ifadelerinde bulundu.

 

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