T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun kabri, anıt mezar olarak yeniden tasarlandı

21 Ağustos 2021 00:14

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden “Huysuz Virjin” karakteriyle hafızalara kazanan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun kabri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tasarlanarak anıt mezara dönüştürüldü. Dursunoğlu’nun yeni tamamlanan Zincirlikuyu’daki anıt mezarının başında 21 Ağustos Cumartesi günü anma töreni düzenlenecek.

17 Temmuz 2020’de 87 yaşındayken hayatını kaybeden sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun Zincirlikuyu'daki mezarı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteğiyle ödüllü mimar Kerem Piker yeniden tasarladı.

Dursunoğlu'nun kabri, hayatından ve sanatından izler taşıyan bir anıt mezar haline getirildi. Dursunoğlu'nun tüm mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından 21 Ağustos Cumartesi günü Zincirlikuyu'daki anıt mezarın başında bir anma töreni düzenlenecek.

Anka Kuşu ve motifler kullanıldı 

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Dursunoğlu'nun renkli hayatından ve sahne şovlarından izler taşıyan anıt mezar, anka kuşu figürü ve motifler içeriyor. Marmara Adası mermerinden imal edilen mezar taşı, dantel desenleri ve ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Mimar Peker, “Huysuz Virjin karakterindeki kıyafetlerinden sahnesine bütün prodüksiyonu kendi başına tasarlayan ve üreten Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı da sanatını yansıtıyor. Sanatçının bu davranışları, tasarımcı olarak beni çok etkiledi” dedi.

 

seyfi dursunoğluhuysuz virjinibb
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24