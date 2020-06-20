Hürriyet yazarı Sedat Ergin: Türkiye sürü bağışıklığından çok uzak bir noktada

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs salgınında toplumun bağışıklık sistemi kazanmasının önemine değinerek, rakamları inceledi.Ergin, "Türkiye, yüzde 1.5 oranıyla bağışıklıkta Batı Avrupa ülkelerinin büyük bir bölümünün de gerisinde kalıyor. Özetle, Türkiye sürü bağışıklığından çok uzak bir noktada duruyor" çıkarımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın oranlara hareketle yaptığı, “Türkiye bazında sürü bağışıklığının aslında öyle kolay bir bağışıklama olmadığını net söyleyebiliriz. Sürü bağışıklığı için yüzde 60-65’inin bu koruyuculuğu sağlamış olması gerekir. Bu şiddette gördüğümüz salgına rağmen sürü bağışıklığının mantığının bu anlamda doğru olmadığını anlamış oluyoruz” açıklamasını hatırlatan Ergin, "Bu tabloya baktığımızda, ülkemizde 83 milyonun 82 milyona yakın bir bölümünün henüz virüsle tanışmadığı gerçeğinden yola çıkarak, tedbirli davranmak dışında gözle görülebilir bir seçeneğin olmadığı sonucuna varıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ergin, bağışıklığın hangi bölgelerde daha yoğun olduğunun bilinmesinin Türkiye'nin önünü görebilmek bakımından büyük önem taşısdığına vurgu yaptı. Ergin, " Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde araştırmanın tümünün sonuçları açıklanırken şeffaf bir şekilde bağışıklığın illere, bölgelere ve yaş kümelerine dağılımının kamuoyuyla paylaşılması isabetli olacaktır" dedi.

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