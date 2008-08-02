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Sağlık

Hüüp Meyve Suları

Çocuklarınızın çok seveceği bu lezzetli meyve suyu, içerisinde birçok vitamin de barındırıyor.

02 Ağustos 2008 03:00

Çocuklarınızın çok seveceği bu lezzetli meyve suyu, içerisinde birçok vitamin de barındırıyor.

Hazırlama süresi: 15 dakika

4 kişilik

Gerekli malzeme

2 portakal
2 elma
2 nar
2 armut
2 şeftali
200 gr böğürtlen
200 gr çilek

Hazırlanışı

Portakal, elma, nar, armut ve şeftalileri iyice yıkayıp 20 dakika sirke eklenmiş suda bekletin. Bol suyla tekrar yıkayıp kurulayın. Böğürtlen ve çilekleri bol suyla yıkayıp süzün. Meyveleri ister ayrı ister hep birlikte katı meyve sıkacağı ile sıkın. Her bir meyve suyunu ayrı bardaklarda servis yapabileceğiniz gibi karıştırarak da servis yapabilirsiniz. Mevsimine göre bu karışımlara ananas, üzüm, muz, limon, kavun, kivi, siyah üzüm, havuç veya domates suyu da ilave edebilirsiniz.

(Lezzet)

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