Hüüp Meyve Suları

Çocuklarınızın çok seveceği bu lezzetli meyve suyu, içerisinde birçok vitamin de barındırıyor.



Hazırlama süresi: 15 dakika



4 kişilik



Gerekli malzeme



2 portakal

2 elma

2 nar

2 armut

2 şeftali

200 gr böğürtlen

200 gr çilek



Hazırlanışı



Portakal, elma, nar, armut ve şeftalileri iyice yıkayıp 20 dakika sirke eklenmiş suda bekletin. Bol suyla tekrar yıkayıp kurulayın. Böğürtlen ve çilekleri bol suyla yıkayıp süzün. Meyveleri ister ayrı ister hep birlikte katı meyve sıkacağı ile sıkın. Her bir meyve suyunu ayrı bardaklarda servis yapabileceğiniz gibi karıştırarak da servis yapabilirsiniz. Mevsimine göre bu karışımlara ananas, üzüm, muz, limon, kavun, kivi, siyah üzüm, havuç veya domates suyu da ilave edebilirsiniz.



(Lezzet)

